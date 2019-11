Reclamo y discusión en Facebook sobre el Torneo Local femenino evidencia la necesidad del básquet de llegar a la Liga Sampedrina

En el último año el básquet fue uno de los deportes que más creció en San Pedro con certámenes para primera, +35, U17 e, incluso, uno femenino después de muchos años que despertó el entusiasmo en muchas aficionadas y se desarrolla con tres clubes locales y otros cuatro de ciudades vecinas organizado por Pescadores. Si la competencia interna se reactivó, no fue por una asociación sino por el entusiasmo y ganas de los entrenadores de diferentes clubes que llevan adelante campeonatos en nombre de la entidad en la que trabajan con el aval de su Comisión Directiva.

Aunque no existieron, hasta el momento, conflictos de gran magnitud, el hilo es muy delgado. El hecho de que el que organiza el certamen también participa con un equipo, consigue los árbitros y designa los días y horarios en los gimnasios disponibles, es anecdótico al comienzo pero a medida que avanzan los partidos y se entra en instancia de definiciones, se vuelve un arma de doble filo que desnuda la, todavía, realidad: el básquet local está renaciendo pero necesita el empujón final para oficializarse.

El jueves al mediodía una integrante del equipo femenino de Independencia identificado como "La Garra" que participa en el Torneo Local 60º Aniversario Bomberos Voluntarios que lleva adelante la Subcomisión de Básquet de Pescadores publicó en su cuenta personal de la red social Facebook, bajo el título "Acompáñame a ver esta triste historia", un duro mensaje con una foto del plantel en el que reclamó a la organización no haber hecho lugar a su pedido de modificar una fecha ante la falta de jugadoras. En su queja, hilvanó una serie de hechos puntuales que, según su punto de vista, ocurrieron previamente y por el que se sentía perjudicada.

Inmediatamente, el posteo fue respondido por el entrenador en jefe de Pescadores quien, además de estar en la organización, es uno de los árbitros del certamen. El hombre, que no fue nombrado en el mensaje pero sintió que era uno de los receptores, respondió a las críticas y expresó su verdad sobre la situación explicando pormenores y graficando lo dificultoso que es llevar adelante un campeonato.

El reclamo e intercambio de chicanas y opiniones evidencia la necesidad del básquet de conformar una asociación con personería jurídica o desembarcar en la Liga Sampedrina (LDS), entidad madre del deporte en el que, si bien su historia marca que siempre su prioridad fue el fútbol, en el último tiempo recibió otras disciplinas de las que se crearon departamentos y se organizan eventos o certámenes con el respaldo de ella y la certeza de que es la que dirimirá situaciones conflictivas con sus dirigentes o el Tribunal de Penas si es necesario.

Casi todos los clubes que presentan equipos en los campeonatos de básquet están afiliados a la LDS y abonan su cuota mensual para pertenecer. Dar ese paso, significaría quitarle la responsabilidad a un entrenador y/o Subcomisión y, sobre todo, a una entidad que pone su nombre en beneficio de muchos no socios y hasta arriesga su patrimonio en una temática que no le corresponde: un club no debe organizar campeonatos externos sino competir en ellos regidos por una liga o asociación.

Claro está que en San Pedro que la competencia se reactivó por las ganas y entusiasmo de profesores con anuencia de las instituciones deportivas. Sin embargo, es momento de dar el siguiente paso para que todo el esfuerzo que ellos pusieron tenga su empuje hacia la oficialización y lo que ello concierne.