Reclamo: Se rompió el único colectivo adaptado y Andrea no pudo viajar en silla de ruedas

Andrea es una adolescente de 16 años que por su discapacidad debe manejarse en silla de ruedas y gracias a la lucha de su mamá, que pidió banca abierta en Concejo Deliberante, logró conseguir que uno de los colectivos de EVHSA que se dirige hacia su localidad, coloque una rampa.

Sin embargo, el único medio adaptado que hay en la ciudad, tuvo un accidente y Valentina, su mamá, expresó su enojo en redes sociales por "no poder volver a Río Tala".

"Nosotras viajamos tres veces por semana, no te imaginás lo que son los gastos en el remis, y para colmo ayer, me entero por otros pasajeros que el colectivo había chocado y que no teníamos en qué volver", relató en dialogo con La Opinión y agregó: "No sé cuándo va a volver a funcionar, pero tampoco puede ser que tengamos un solo colectivo adaptado".

La mujer además explicó que "la ley dice que el 50 % de los micros deben estar adaptados, con rampas para discapacitados. No lo digo yo, lo dice la ley, pero acá nadie cumple con nada, seguimos siempre en la misma situación".