Reclamo: “Se abusan de la situación”

#675 envió su descargo: “Hola, quiero hacer público el maltrato que tienen en el Anses hacia las personas. Hay 2 mujeres que tratan mal a la gente. Fui hoy a la mañana y le dije ‘Te hago una pregunta’ y me cerraron la puerta y me dijeron que no están respondiendo preguntas. Una falta de atención bárbara, a lo cual me fui y al rato vuelvo, me quedé esperando que atiendan a todos, había una señora grande en la puerta, se acercó a preguntar algo y una mujer le cerró la puerta en la cara, y gritó enojada que cierran porque no entienden que tienen que esperar. “Son unos maleducados, se abusan de la situación”.