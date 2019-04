Reclamó que le secuestraron la moto estacionada y se la devolvieron destrozada

Un hombre identificado como Carlos reclamó públicamente que personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad le secuestró la moto a su hijo mientras estaba estacionada y se la devolvieron rota.

El lunes, tal como relató a La Opinión en un reporte ciudadano, su descendiente dejó la Corven Energy en una vereda del barrio Hermano Indio y cuando salió de una casa, alrededor de las 10.30, no estaba. Al consultarle a los vecinos, le informaron que la había "cargado una camioneta blanca con luces" como las que utiliza "inspección".

Por ello, fue horas a después al edifició situado en Bartolomé Mitre y Bozzano a solicitar que se la devuelvan. "Fui a reclamar con la cédula de identificación y todo y no me la quisieron dar. Después de pasar horas pidiéndola me dijeron que vuelva mañana (N. de R.: por el martes) que me la devolvían", explicó al mismo tiempo en que sostuvo que "fue un robo" porque "ni siquiera preguntaron de quien era" sino que "la levantaron y se fueron".

Aunque hoy Carlos recuperó su moto en el depósito municipal que funciona sobre Crucero General Belgrano, nuevamente se acercó a La Opinión indignado por el estado en el que se encuentra ya que, según señaló, le dañaron el aciento, las luces traseras y el tambor de contacto y le echaron agua al tanque de nafta.

Lo curioso es que esas roturas figuran en el acta de infracción como observaciones del rodado al momento de ser secuestrado. En el mismo papel consta que se la llevaron por falta de seguro y del carnet de conducir aunque, teniendo en cuenta el relato del hombre, su hijo no fue detenido en control de tránsito.

"La moto la fui a buscar, la trajo mi hijo pero a pie desde la ruta. Lo dejé a mi hijo como para que se venga en la moto pero arrancó y a los pocos metros se le paró porque tenía agua en el tanque", aseguró el hombre que deberá abonar en un término de quince días hábiles casi tres mil pesos de multa.

Por último, explicó que se "enojaron" con él porque se había "quejado" a través de La Opinión de que le secuestraron la moto. "Pensé que como tenían la moto en la camioneta, cuando escucharon el reclamo la rompieron", cerró.