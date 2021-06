Reclamo por turnos en el Hospital: “Tenés que ir a las 4, te congelás”

“Hola, me gustaría que cambien el tema del manejo del Hospital. Ayer fui a sacar turno para un familiar que está mal y hay que salir temprano para tener un turno. Salís a las 4 de la mañana y abren la puerta a las 7. Fui con mi bebé y te congelás del frío que hace. Es injusto que tengamos que estar horas afuera con semejante frío para poder tener un número para cualquier médico, más cuando tenemos bebés tan chiquitos y no podés dejarlo porque no tenés con quién dejar al bebé. Por favor, que cambie un poquito, más ahora con el frío”, reportó Angelo.