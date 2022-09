Reclamo por módulos alimentarios: “No pude ir a la mañana porque tengo un bebé y no había más”

#988 reportó: “Quiero hacer un descargo. Fui a la escuela 43 a buscar la mercadería y resulta que se quedaron sin mercadería. Entregan a la mañana, pero no tienen consideración para las mamás que tienen bebés y no pueden llegarse a la mañana. Yo soy mamá de un nene, vivo lejos y ando a pata. Tras de eso, hablás bien y te contestan mal. Fui a preguntar si podía pasar a las 2 a buscar la mercadería y me dicen no, no hay más, tenés que respetar el horario. Les expliqué que tengo la bebé y que no vivo cerca, pero me dijeron no, no hay más. Yo voy porque la necesito de verdad”.