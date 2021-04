“Quiero hacer un reclamo sobre el 107 de San Pedro y su atención por falta de respeto y mala atención. ;is 3 hijos menores de 6, 9 y 12 años tienen síntomas compatibles con Covid y nosotros no tenemos medios de movilidad. Me dijeron que no podían mandar la ambulancia para corroborar, ‘que los lleve caminando o en remis’. Si dan positivo propagaríamos el virus por todo San Pedro. Además, se negaron a decirme el nombre de quien me atendió el llamado”, reportó #255.