“Sr. Intendente Municipal: Sea tan amable de tomar medidas en la plaza que está ubicada en la calle Litoral y Frers, la cual no figura como plaza porque no tiene un nombre que le corresponda, a la cual le falta la vereda, las hamacas para los chiquitos, falta de mantenimiento y una columna de iluminación. Está todo detallado en los planos que hace 1 año no se cumple. Es una plaza muy concurrida por los chicos de su barrio”, reportó #844.

