Reclamo por herrería: “Todo el día ruidos y olores”

“Vivo en Chivilcoy y Oliveira Cézar, hay un taller de herrería, que da a mi patio, tengo adentro de mi casa el olor al corte de mola, la soldaduras, los martillazos, pintan en el patio y tengo el olor adentro de mi casa, al diluyente, ya no es vida. Estoy respirando todo esto. Estoy cansada de hacer denuncias, hice denuncias en la municipalidad, he hablado con la persona que está en el polo de Seguridad, mando audios y se lo pasan entre ellos. Yo he hablado con este señor, pero nada. Están constantemente con los ruidos, yo creo que debería tener un taller para trabajar adentro y no lo tienen, trabajan en el patio, y nadie me ayuda. Ya estoy cansada de estar adentro de mi casa escuchando ruidos, no se puede dormir, si es feriado trabaja, trabaja a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, a cualquier hora. No sé qué hacer” reportó #791.