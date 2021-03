“Me indigna que ya hace dos semanas no consigan una suplente para el jardín 903, para salita de 5. Cómo puede ser que no haya suplente. Es él ultimo año y que también se pierdan este año no es justo. El año pasado no aprendieron nada, a pesar de que uno les hacia hacer la tarea pero ahora, que pase esto… Es él ultimo año, los nenes no van a saber nada cuando vayan a la escuela. La verdad es increíble”, reportó Mica del 574.

