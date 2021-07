María Laura envió este mensaje: “Hace una semana llamo a Servicios Sanitarios porque tengo las cámaras llenas de agua. Cuando llovió me hice mal el brazo tapando para que no se e meta el agua. Llamo a cada rato, me aseguraron que iban a venir. El problema es en las cámaras sucias de la esquina de mi casa, en Las Provincias al 1600. Necesito que me ayuden, tengo una hija discapacitada. No se aguanta el olor. ¿Me lo hacen a propósito?”.

