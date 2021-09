Reclamo por autos rayados: “¿Qué tienen en la cabeza?”

“El día de ayer fuimos a cenar a la casa de mi hermano por el cumpleaños de mi hermana. Como era un cumpleaños sorpresa, estacionamos una cuadra atrás, y justo esa cuadra estaba cortada por el Partido Fe, donde se encontraban festejando. Hoy viene mi hermano a preguntarme si el auto estaba rayado, porque el de ellos sí. Miramos nuestro auto y está todo rayado de punta a punta. No sabemos si fueron los vecinos enojados suponiendo que éramos de ese partidos político o los del partidos político… Ahora yo me pregunto, ¿hay que ser tan idiota de cagarle el auto a una persona por suponer cosas? ¿Qué tienen en la cabeza? A nosotros también nos cuesta tener cosas. Me parece una locura que pase esto. Nos pasó en la calle Bottaro al 650 aprox”, reportó #328.