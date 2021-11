Reclamo en Escuela 27: “Nuestros hijos no tienen lugar en la secundaria”

“Buenas tardes, quería contarles lo que esta ocurriendo en la escuela 27 con los egresados. Ayer nos comunicaron que nuestros hijos no tienen lugar en la secundaria 17 que funciona en el mismo establecimiento. Le dieron prioridad a alumnos de otras escuelas dejando a los nuestros sin banco. Muchos padres estamos en desacuerdo con los directivos y me gustaría que esto se hiciera público para ver si alguien nos puede solucionar el problema. En el día de hoy mande un mail a la directora provincial de educación secundaria Myriam Southwell, comunicándole la situación, espero que a la brevedad me conteste”, escribió #714.