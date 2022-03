Ana pidió que se publique su reclamo. “Somos mayores. Osprera, dejen de robar! No tenemos atención médica. Necesito un cardiólogo. En Femeba se jubiló el cardiólogo, por lo tanto no tienen especialista. Sadiv me dieron turno para dentro de un mes. ¿Dónde va la plata que pagamos todos los meses?”.

