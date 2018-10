Rebeca D'Estéfano: "Anhelaba llegar a cuartos de final, pero no me veía ahí"

Aunque por su timidez ante la cámara no lo pudo expresar con claridad, Rebeca D'Estéfano dejó el dique tres de Puerto Madero contenta tras su sexto puesto en la modalidad velocidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

"No importa que no haya podido contra la eslovaca, no estuve tan lejos. Estoy contenta porque puse mi mejor marca y nunca había llegado a esta instancia", reconoció la palista de Náutico quien, al mismo tiempo, admitió que "anhelaba llegar a cuartos de final" pero que "no se veía" en esa instancia. Además, aseguró que "escuchaba el aliento" de los sampedrinos y el resto de los argentinos en el Parque Urbano: "A mitad de regata escuché '¡Argentina, Argentina!' y fue una sensación muy linda. Ahí traté de dar la mejor a pesar de que no podía mas".

Por último, la sampedrina se refirió a su experiencia en Buenos Aires 2018 y a su próxima presentación que será el lunes en la modalidad slalom: "Me estoy sintiendo muy bien, es algo muy lindo lo que estoy viviendo y creo que no se a volver a repetir a excepción de que sea un juego olímpico de mayores. El slalom no es lo que hacemos, no estamos acostumbrados pero vamos a dar lo mejor".