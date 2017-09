Reaparecieron los falsos vendedores de bonos y bolsas de residuos de Ashira

Llamados de vecinos a La Opinión alertaron sobre la reaparición de personas que, en nombre de la empresa de recolección de basura, piden dinero en las casas. "Pasaron por calle Gomendio al 1000. Eran tres, grandotes, y decían que era por el día del recolector. Yo me di cuenta y no les di nada pero algunos caían", relató una mujer. "Ashira no se sale nunca a vender nada, no hay nadie autorizado", explican desde la empresa ante los reiterados casos desde hace años.