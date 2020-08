Raúl Cheyllada y la cancha de pelota a paleta del Centro de Comercio: "Se puede concesionar o administrarla directamente"

En marzo se terminó el contrato que la institución tenía con Martín Rivas por la concesión de la cancha y, por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de practicar el deporte, todavía no se definió cómo será administrada. El presidente de la entidad reconoció que están "analizando una propuesta incipiente" pero en el contexto actual no se puede decidir nada: "No se trató el tema sobre cuál es la idea".