Raúl "Buya" Peralta cumplió su promesa y le devolvió el chupete a Juan José Paz

La fresca tarde noche del domingo no impidió que familiares y personalidades del ciclismo local se reúnan en buen número en la intersección de Juan B. Justo y Bartolomé Mitre a esperar los arribos del campeón argentino de pista en vueltas puntables, Juan José Paz, el medallista de bronce, Francisco Chipolini, y Lautaro Chipolini, tercer representante local en el nacional que se llevó a cabo en el Velódromo Panamericano Julio Polet de Mar del Plata.

Entre ellos, impaciente, estaba Raúl Peralta, el "Buya", reconocido masajista que suele relatar los programas organizados por Pro Ciclismo en el circuito Panorámico del Oeste. Siempre alegre y extrovertido, no fue el primero en avalanzarse sobre el auto del que descendió Paz sino que se tomó su tiempo, ideó su estrategia y cuando se pudo acercar al joven lo sorprendió con un "tengo algo para vos".

Juan José no entendía de qué se trataba porque, incluso, Peralta reunió a su abuela. Emocionado, el Buya sacó de su bolsillo un chupete, el mismo que le quitó al ahora campeón argentino cuando era apenas un niño y no quería dejarlo. Y como su promesa fue retribuírselo una vez que alcance un título nacional, el masajista no perdió tiempo y lo hizo apenas Paz pisó suelo sampedrino.

La celebración siguió con una caravana por la ciudad liderada por un camión que llevaba a varios jóvenes. Juan José Paz, en su quintó Campeonato Argentino logró conseguir la medalla de oro y, también, recuperar su chupete.