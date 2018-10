Ramón Salazar sobre su sueldo en Osprera: "Tengo derecho a asesorar empresas y personas"

En medio de la disputa entre el gobierno y los sindicatos, un comunicado firmado por Juan Cruz Acosta, Raúl Benítez y Cristian Culicinio apuntó al secretario de Coordinación, Ramón Salazar, por el cobro de alrededor de 48.000 pesos de sueldo en Osprera.

El funcionario respondió sobre el tema este sábado en Sin Galera, cuando se refirió a diversos temas y cuestionó a los tres sindicalistas por no presentarse a trabajar en sus puestos como empleados municipales, por lo que los intimaron esta semana.

"Capaz que ellos no se acuerdan que yo soy abogado; y como abogado, y como cualquier otro colega, tengo derecho a asesorar empresas y personas y a tener mis propios juicios, como de hecho los tengo en Buenos Aires", dijo Ramón Salazar.

El secretario de Coordinación dijo que ya no tiene tanto trabajo "como antes" en su profesión como abogado, porque los juicios "se fueron cerrando" y "al no estar en Buenos Aires" no mantiene "uno cartera importante de clientes".

"No tengo bloqueado el título", señaló el funcionario y agregó que Osprera, le pidió "ultimamente, una auditoría de Gregard, porque estaban con una situación ahí, la hice y envié el informe por mail".

"Trabajo full time en el Municipio, y pienso en eso desde que me levanto hasta que me acuesto. La responsabilidad es muy importante. Tengo mi título y mi credencial, y la puedo mostrar, no tengo ningún problema. No tengo nada que ocultar. Pero también puedo continuar asesorando a otras personas".

Luego, también en Sin Galera, Juan Cruz Acosta cuestionó su respuesta. "El recibo de sueldo no dice que es asesor letrado de Osprera, dice que es empleado y hasta el día de la fecha está cobrando. ¿Cumple horario o le está sacando la plata del bolsillo a los compañeros que están trabajando en el campo y se lleva un sueldo de arriba?", dijo.