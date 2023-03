Ramón Salazar le dijo a La Nación que no será concejal municipal

El exintendente respondió a las preguntas del periodista Javier Fuego Simondet y reveló, sin lugar a dudas, que no ocupará la banca de concejal que ganó en 2019, liderando la nómina de Juntos por el Cambio.

“Trabajé 20 años en Osprera. Volví a San Pedro porque me lo pidió mi padre, nunca me había querido meter en política. Como soy abogado, en su primer mandato me pidió ser su secretario legal y técnico. Luego, fui coordinador del municipio, hasta 2021. Cuando ganamos en 2019, él me dijo que quería que yo lo continúe, que él iba a estar hasta 2021″, resume Ramón, que agrega que no tiene pensado retomar la banca de concejal ganada cuando integraba las filas de Juntos por el Cambio y que está “corrido de la política por lo que pasó con su padre”, dice textualmente la nota publicada a las 9:55 en el portal del diario.

“Acuerdos rotos, órdenes de jefes políticos invocadas pero luego desmentidas y metáforas de puñales clavados por la espalda. Con un hijo que acusa a su padre de traición, en San Pedro se vive una trama política y familiar que tiene su epicentro en el despacho de la intendencia municipal, eje del quiebre de una alianza con lazos de sangre. Los protagonistas son Cecilio y Ramón Salazar, padre e hijo, integrantes del partido Fe, que formó parte de Juntos por el Cambio, pero que ahora está dentro del Frente de Todos. Cecilio estaba de licencia como intendente y lo reemplazaba Ramón, hasta que el lunes pasado retomó el cargo sin acordar con su heredero y se desató la pelea. El intendente interino, ahora desplazado, afirma que su padre no habló cara a cara con él y que había un acuerdo por el que debía seguir en el puesto y ser el candidato este año. Asegura que no quiere tener más vínculo con su padre y que el suceso lo aleja de la política”, explica en su introducción el periodista de la sección política de ese medio.

Luego retoma con la explicación y las explicaciones que ofreció Ramón sobre el modo en que se enteró que su padre estaba de regreso en el cargo el pasado lunes. El relato es coincidente con las dos notas que ofreció a los periodistas locales Gabriel Stringhini y Beatriz Rodríguez en una mañana en la que por más de tres horas reinó el caos, hasta que cerca del mediodía su padre pidió la renuncia a todo el gabinete.

La Opinión no pudo acceder a hablar con el intendente saliente pero sí recibió respuestas de índole privada que apuntan a una operación política para quitarlos del escenario de la contienda electoral 2023 en la que pensaba presentarse como candidato a Jefe Comunal.

Lo que no había expresado hasta el momento y que está relacionado con sus temores está en uno de los párrafos de la publicación en el que apuntan a Máximo Kirchner como el responsable del regreso de Salazar padre. Desde el entorno del líder de La Cámpora desmintieron esa versión.

“Me ha dejado sorprendido y no quiero saber más nada de él. Me ofreció un cargo por los medios, es una forreada”, remató Ramón luego de dos intensas jornadas en las que se lo pudo ver junto a una de sus hijas en la puerta del colegio. Fue su única expresión pública en las últimas horas en su muro de Facebook.

En otro tramo interesante y que se remonta a la historia reciente, la nota destaca un episodio: “Cecilio Salazar fue candidato a diputado provincial, pero no logró acceder a una banca”. “En 2019, él lloró en un palco cuando María Eugenia Vidal perdió y, un par de semanas después, estábamos dentro del Frente de Todos porque él lo había decidido”, recuerda Ramón Salazar”

