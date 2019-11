Ramiro Sánchez Negrete y el Fondo deportivo: "Todo el mundo puede pedir una beca pero la comisión tiene sus tiempos"

El Fondo Municipal de Promoción del Deporte es la herramienta con la que la Municipalidad y el Concejo Deliberante colabora con clubes y atletas económicamente o con materiales en relación a los proyectos que ingresan, todos analizados y discutidos por la Comisión Evaluadora que conforma el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, junto a los secretarios de Coordinación y Economía, Ramón Salazar y Fabián Rodríguez respectivamente; y los concejales Iván Paz, Damián Mosquera y Soledad Llull.

En la entrevista que Sánchez Negrete brindó La Opinión y se publicó en la edición impresa Nº 1.439 el miércoles 30 de octubre, se refirió al funcionamiento de la Comisión Evaluadora de la caja deportiva que en el presente calendario entregó 79 becas por única vez a atletas, el doble que en 2017 y 2018 en conjunto.

- ¿Cómo trabajan en la Comisión Evaluadora del Fondo Deportivo?

- Yo soy, en general, el encargado de que me lleguen becas, subsidios, proyectos, ideas o lo que sea. Se plantean en las reuniones, se pone en conocimiento a la Comisión de cuáles son mis ideas y lo que quiero hacer y ahí se genera un ida y vuelta para llevarlo a cabo o corregirlo. Por ejemplo, con las canchas que se están construyendo en el Paseo Público se planteó el proyecto y discutimos si era necesario hacer canchas de medidas oficiales o más chicas y decidimos hacer de las dos. Es indiferente quien lleva el proyecto, siempre se plantea y discute. No importa cómo llega el proyecto a la comisión sino que entendemos que siempre tenemos que dar una respuesta venga de donde venga la propuesta. Estamos abiertos a escucharlos, a dar una evolución y a comentar si es viable o no porque han venido que megaproyectos que no tenemos el presupuesto necesario.

- Teniendo en cuenta que el caudal de fondos no lo manejan ustedes, ¿Cómo controlan la distribución del dinero?

- Se planteó a principios de año en una reunión con todos los que componemos la Comisión Evaluadora en la que se decidió sacar una cierta cantidad aproximada de becas, un subsidio a clubes por mes para no agotar los fondos rápidos y para que trabaje continuamente todo el año.

- ¿Qué influencia tenes en la toma de decisiones de aprobar o no un proyecto teniendo en cuenta que sos el Director de Deportes?

- Bastante. Más que nada no porque aplico peso sino porque lo más importante son las reflexiones o las ideas más profundas que puede llegar a dar cada uno en esos temas. Se han debatido becas en las que teníamos diferentes posturas, mediamos por qué sí o no y encontramos alternativas para resolver los problemas.

- Siempre sostengo que es más fácil ser, en relación al trato con los ciudadanos, Secretario de Deportes de la Nación que Director de Deportes porque a vos en el Estadio Municipal cualquiera puede venir, abre la puerta y está cara a cara con vos para reclamarte o pedirte algo. ¿Cómo te manejas ante esa variable?

-Es complicado porque varios, no todos están en la misma bolsa, están acostumbrados a que el estado les de todo lo que quieren. Es un problema porque el estado puede trabajar para conseguir lo que vos están necesitando pero no te puede garantizar que te lo va a dar. En muchos casos se han enojado y al tiempo han llegado las cosas. El otro tema es que quieren algo y lo quieren ya.

-Y todo requiere de trámites burocráticos…

-Todos los papeles y el tiempo que pasa, es entendible porque debe pasar por un montón de personas y oficinas. Algo que me encargue de hacer es nunca poner fecha a las cosas, llegamos a acuerdos y si se puede aclarar que no iba a estar mañana o en una semana. Cuando lo tengo, les aviso. Con las becas hay muchos ejemplos porque me han pedido una beca un lunes y al día siguiente me preguntaron cuando salía. Todo el mundo puede pedir una beca y está perfecto, pero el municipio y la Comisión Evaluadora tienen sus tiempos y priorizan que becas tienen que salir primero y por qué. Detrás de todas hay un por qué, hay lista de espera y lo mismo pasa con los subsidios.