Ramiro Sánchez Negrete, mano a mano con La Opinión: "A mi papá le decía que quería ser Director de Deportes, pero siempre me alejó para protegerme”

Ramiro Sánchez Negrete tiene sólo 24 años pero, desde su discurso y convicciones, aparenta varios más. Sabe lo que quiere, es consiente del puesto que ocupa en la Municipalidad y no se achica ante los problemas. Incluso, los asume, explica y habla de cómo mejorarlos sin esquivar pregunta alguna en la entrevista que brindó a La Opinión en su humilde despacho de la Dirección de Deportes en el Estadio Municipal en la que se refirió a la relación con su papá, Mario, quien falleció en noviembre de 2018, dos meses antes de que él se convierta en funcionario del gobierno de Cecilio Salazar del que su referente fue Secretario de Economía.

- ¿Cómo se dio tu llegada a la Dirección de Deportes?

-Desgraciadamente por la enfermedad de mi papá (N. de R.: Mario, exsecretario de Economía) aumentó la relación que tenía con Cecilio y Ramón (Salazar; secretario de Coordinación) y siempre estuve a disposición de Fernando (Juan Bennazar) y Luis (Rodríguez) en darles una mano sin ningún interés en nada. Me perfeccioné y sigo perfeccionando en lo que es el deporte porque quiero que el deporte en San Pedro como en el país siga mejorando y se resuelvan los problemas. Siempre estuve a disposición con ellos a través de mi papá y con la enfermedad de él aumentó la relación.

- ¿Cómo se estrechó esa relación?

-Dejaron de ser reuniones laborales y pasaron a ser más de amistad, más seguidas, por ir a verlo a él y conocernos a nosotros, su familia. Llegaron a ser muy amigos y por esto se logró que nos conozcan a toda la familia.

- ¿Quién fue el primero que te habló de la Dirección de Deportes?

-Quien me quiso incentivar a este puesto para que lo ocupe fueron Ramón y Cecilio pero el que me marcó mis primeros pasos en política fue Sergio Rosa a través de las campañas que hizo con mi viejo. Hasta el día de hoy sigue siendo un asesor, un padre más para mí y todos los días estamos en comunicación y me respaldo en él en ciertas decisiones o en cómo seguir mejorando en el día a día.

- ¿Siempre tuviste la intención de entrar en la política?

- Siempre me gustó, la política y el deporte son mis dos pasiones. El deporte me encanta y la política creo que es algo que tenemos en la sangre los Sánchez Negrete.

- ¿Cuánto tuvo que ver tu papá en eso?

-Mi abuelo fue político y mi papá también. Creo que lo más importantes que me han enseñado es que no se vive de la política y lo tenemos como un hobby. Ahora estoy acá, quiero llevar al deporte a lo más alto y a la hora de irme lo voy a hacer tranquilo sabiendo que hice todo en San Pedro para mejorar, no quiero quedarme siempre en este puesto.

- ¿Llegaste a hablar con tu papá de ser Director de Deportes?

-Siempre se habló en sentido de fantasía, le decía que quería ser Director de Deportes o estar en la política para mejorar ciertas cosas. Pero siempre me alejó porque como todo trabajo tiene una parte linda y otra fea. Me dijo que mientras esté él yo no iba a estar, me protegió, me tenía a un costado de las funciones y me dijo que hasta que él no se fuera de la política yo no iba a cubrir ningún puesto ni íbamos a trabajar juntos en esto. Se llegó a hablar así, desgraciadamente comentarle todo este gran desafío me hubiese encantado como también ir de la mano en esto que era un sueño en lo personal.

- ¿Tu papá te hubiese negado que asumas?

-Conociéndolo, lo hubiese negado. Me hubiese dejado afuera, las críticas duelen y él por los puestos en que estuvo, que son los más golpeados, quizás me ha querido cubrir en eso. En el 2011 me acuerdo que me decía que mientras él esté yo iba a acompañarlo trabajando con él, pero nunca como funcionario a la par de él. Me lo dijo desde el primer día y lo sostuvo hasta el último.

- ¿Qué conservas de él como político?

-Aprendí muchísimo, tanto en este laburo como en el que tuvo. Creo que nos dio muchos y buenos ejemplos para la familia y si estuviera hoy acá me seguiría corrigiendo día a día y presionando para ser mejor.

- ¿Cómo tomaron tu mamá y hermanos el hecho de que seas funcionario municipal?

- Después de haber sufrido todo lo de mi viejo, estaban todos en contra mío cuando les platee la posibilidad de ser funcionario. Mis hermanas no querían que pase por el estrés enorme que vivía mi viejo día a día, creo que cualquier funcionario acá pasa por un estrés similar que no sé si es bueno malo, sino quizás un estrés bueno porque te queres esforzar para seguir mejorando. Mi mamá tampoco quería por la edad, porque era chico y otras cosas. Siempre tuve, entre comillas, en contra a mi familia en hacer ciertos proyectos pero les demostré que estaba a la altura aunque errores voy a tener siempre.

- ¿Hasta qué punto escuchaste los consejos de tu mama?

- Siempre a mis viejos los escuché. Mi mamá me decía de hacer otra cosa, o porque no lo dejaba para seguir trabajando como venía. Siempre me preguntaba y no me obligaba a hacer algo. Mi papá en política me bajaba línea y no podía hacer ni dos pasos. Estén de acuerdo o no a la decisión que tome, siempre me acompañaron. Me aconsejaron y siempre me respaldaron.

- En estos diez meses imagino que tu mamá se habrá adaptado…

- Paso muy poco tiempo en casa porque el puesto es muy demandante. A veces me dice que no me ve nunca, pero pasa así. Soy así, un apasionando de lo que hago.

- ¿Sos el funcionario más joven de la Provincia de Buenos Aires?

-Por lo que tengo entendido, sí. Las veces que he ido a la Provincia a hablar lo he preguntado y me dijeron que sí, aunque quizás puede haber alguno más joven que yo.

- ¿Cómo reaccionan fuera de San Pedro cuando, siendo tan joven, te presentas como el Director de Deportes?

-Uno de mis grandes miedos, temor o desafío era ese: ir a la Provincia y que se encuentren con un pibe de 24 años y que me pasen por arriba o no me den bolilla. En la primera reunión no sentí eso, en enero con Pablo (Fuentes; N. de R.: Subsecretario de Deportes bonaerense), siempre tuvo predisposición y me dio un montón de contactos que necesitaba para que me apoye en ellos y me den una mano. Nos dieron la apertura de los Juegos Bonaerenses acá en San Pedro que no fue un dato menor.

- ¿Fue un gesto ese?

- Desde el primer día que me dio su número personal y de otras áreas me pareció un gran gesto y una demostración de que estaban para ayudarme desde la provincia.