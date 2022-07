Radio Cuarentena en el Día del Amigo: Lucía del Prado recibió una caja de té de Las Berardi

Este miércoles, Sandra y Juanita salieron a la calle a hacer Radio Cuarentena. En Anses, encontraron a Lucía, que estaba esperando que la atiendan porque no sabe qué pasó con su sueldo y su aguinaldo. "Espero que me solucionen, si no me voy a la Lili", dijo y se ganó el regalo del Día del Amigo de Las Berardi. Además, aprovechó para saludar a su amiga Rosita Pascual.