“Quiero conseguir trabajo y sólo tengo rechazo por mi condición motriz”, la carta de Daniela

Hola, mi nombre es Daniela y hago esta carta publica contando mi problema para conseguir empleo en San Pedro. Quiero contar mi frustración como mujer que quiere conseguir trabajo y solo tengo rechazo por mi condición motriz.



Tengo 41 años, cuento con una larga experiencia en el rubro gastronómico, donde inclusive me desempeñé en el Gran Buenos Aires muchos años y acá en nuestra ciudad como ayudante de cocina, repostera, hasta servicio de moza en restaurantes, casas de comida y eventos gastronómicos (catering).



Hoy no puedo conseguir empleo de nada, ya que me rechazan por mi condición física o discapacidad, por tener un problema motriz que no dificulta mi desempeño dentro de la cocina. Mi movilidad (piernas) si bien está reducida debido a una lesión en la cadera, me desplazo por mis propios medios sin necesidad de una silla de ruedas o muletas.

Necesito trabajar de lo que sea, cuidado de personas, planchando, portera, recepción o telefonista, limpieza. Preciso con urgencia trabajar, no solo por mi bienestar psicofísico y sentirme útil, sino que también tengo obligaciones y gastos al igual que todos, hijos a cargo que asisten a la escuela, alquiler, etc., pero la gente me discrimina sin antes comprobar mi desempeño laboral.



Me adapto a lo que sea y tengo gran disponibilidad horaria. ¡Por favor, ayúdenme!

Me pueden contactar por este medio o al celular 3329678336 por mensaje, WhatsApp o llamadas.

Desde ya muchas gracias y que dios los bendiga.