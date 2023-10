¿Quién no ha olvidado una bicicleta por colgado o enamorado?

Hace unas semanas, desde la escuela Industrial avisaron que guardaban una bicicleta que quedó sin dueño sobre la vereda de la escuela. Es más común de lo que parece, encontrar una bicicleta sola en el bicicletero de una escuela o de un negocio, pasan las horas y nadie pide por su rescate.

Publicidad

Con este reporte, el ingenio y humor de los oyentes no tuvo desperdicio y logró una reacción en cadena donde muchos recordaron su época adolescente.

“Todos fuimos ese o esa distraída que por andar pensando en el amor se olvida de todo”, disparó primero Kevin en un comentario.

Elsa se unió al humor y también contó su anécdota: “Cuando era chica mi mamá me mandaba a hacer los mandados en bici y siempre me la olvidaba en la carnicería o en la despensa. Ya me conocían y me la guardaban”.

Macarena se arriesgó un poco más y delató a su hermano Cristian: “Mi hermano iba en bici y volvía caminando del kiosco, ¿o no?”, escribió y lo etiquetó al “colgado”.

Otros usuarios compartieron en sus propios muros con la descripción: “Si nos habrá pasado” o “Me hace acordar a alguien”, provocando reacciones divertidas entre sus amigos.

Por otro lado, Gabriela señaló que a su hijo de 11 años le pasó lo mismo hace poco días. “La semana pasada también se olvidó la bici en la escuela, eran las 14.00 cuando se tenía que ir a canotaje y fue a buscar la bici al galpón. Salió riéndose a carcajadas. Le pregunté qué pasaba y me dijo ‘me olvidé la bici en la escuela ́. Suerte que fue a la escuela y ahí estaba, porque él la deja sin candado”, comentó y reflexionó: “A los chicos les pasa”.