Quién es “Kiko de Zona Sur”, el hincha de Newell’s que se hizo famoso en redes sociales y estuvo en San Pedro

Las redes sociales suelen popularizar personajes que, con su idiosincrasia, ganan adeptos y se ubican en la opinión pública de un determinado público, sobre todo en jóvenes. Pasó con María Palacios, conocida como La Chabona, en San Pedro quien se hizo famosa por su forma de expresarse y, asistida por un “manager” que maneja su vida virtual, se convirtió en un fenómeno.

De esos en Argentina sobran ejemplos y uno de ellos es el de Kiko de Zona Sur, un rosarino fanático de Newell’s que tiene casi 150 mil seguidores en Instagram. Alejandro Fabián Ayala, como se llama, pasó el fin de semana en San Pedro y revolucionó a los jóvenes que lo divisaron. Incluso, fue invitado el sábado al cumpleaños de un reconocido deportista local que celebró con una concurrida fiesta en un salón de eventos.

Kiko de Zona Sur se alojo en el Hotel Esser acompañado de Jonatan Saluzzo quien es su representante y le administra su cuenta de Instagram (kikosonasur) a la que siguen varios sampedrinos. A través de ella Kiko mostró su estadía en San Pedro que incluyó pasos por el Patio Cervecero y el paseo Agenor Almada en la costanera.

Además, este lunes almorzó pastas en un reconocido local del centro de San Pedro y por la tarde, tras pasar por un bar, se volvió a Rosario, siempre acompañado de su manager y vistiendo una camiseta de la Lepra con la publicidad de Yamaha que lo acompañó en cada uno de sus ya famoso grito “Vamos Newell’s”.

En 2019, cuando su figura llegó al centro de la escena, el periodista Juan Cruz Funes de El Tres de Rosario lo entrevistó y Ayala contó su dura historia: “Yo me crie con mi abuela porque mi papá y mi mamá me abandonaron. Cuando murió mi abuela me echaron a la calle porque yo me drogaba, andaba manguenado casa por casa. Mi propia familia me echó a la calle”.

En su relato, Kiko, quien fue apodado así por su abuelo, admitió que probó “de todo” pero que ya dejó “eso”. Y agregó: “Yo me lo propuse porque si yo seguía así, me moría. Yo no tengo la escuela terminada, yo iba a la escuela a drogarme. A la gente que está en la droga, lo que puedo decirle es que la droga es mala, que le pongan el pecho a la vida”.

Su vida cambió para siempre cuando Jonatan le abrió las puertas de su casa para que viva con él. En Kiko vio un personaje que “pegó” en el mundo de las redes sociales y logró que miles de argentinos lo sigan y reconozcan cual influencer. Por eso, su estadía por San Pedro no pasó desapercibida para su público.