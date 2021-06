Quién es Andrés Sosa, que defenderá su título en Paraná: “Mi mamá y hermanas me decían que estaba loco de boxear”

“El público de San Pedro se va a encontrar con un boxeador de buena calidad, no soy de esos despatarrados que salen a hacer papelones. Me gusta boxear limpio, con claras manos y tengo mucha potencia, van a ver mucha energía arriba del ring”, se presentó el boxeador Andrés Sosa ante los sampedrinos que el jueves no podrán ir al gimnasio Eduardo Romairone de Paraná a presenciar la pelea en la que defenderá el título sudamericano supergallo frente a Alberto Melián, pero sí observarla por TyC Sports.

Sosa es de Junín y tiene 25 años. Primero hizo fútbol y empezó a boxear a los 12: “Yo jugaba de fútbol de chico, a los 3 años empecé a jugar en un club de barrio. A los 12 años por un primo que era boxeador empecé a boxear, cuando tuve que elegir entre fútbol o boxeo, el boxeo me llamó más. Me gusta el entrenamiento, yo soy muy hiperactivo y me gusta entrenar. El boxeo es muy completo y eso me gusta”.

Su familia no está ligada al pugilismo y hasta intentaron persuadirlo de que no lo haga: “Soy hermano con seis mujeres y soy el único varón. Mi mamá y hermanas me decían que estaba loco de boxear, pero no pude con mi instinto”.

Aunque está a unos 200 kilómetros, nunca antes estuvo en San Pedro cuya relación es a través de Matías Erbin, su manager: “Lo conocí en Junín cuando el estaba en el equipo de Lucas Matthysse y yo estaba con el entrenador de Lucas, entrenaba en Arano siempre. Después cambié de rumbo por ciertos hechos y fui a parar con Mati, él es mi manager y se encarga de todo”.

Aunque el preparador físico sampedrino está radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, no es una dificultad para conducir su carrera, admitió el juninense: “Nos manejamos por teléfono y con nuestros entrenadores. Ahora estamos más comunicado con todos los detalles de la pelea, nos consiguió el hotel y todo. Con Matías estamos más que agradecidos, sin él no sé qué haríamos y estoy agradecido por ponerme donde estoy”.

Sosa, que ganó las once contiendas que disputó y siete de ellas por KO, llegó este martes a la ciudad tras concentrar en una quinta en Brandsen que alquiló en febrero con su equipo antes de defender su título sudamericano supergallo ante Ckari Cani Mansilla. “Vengo con diez semanas de campamento y voy a llegar en óptimas condiciones, tengo que estar a la altura y esto física y mentalmente preparado para la pelea”, dijo.

En Paraná expondrá el cinturón por segunda vez ante Melián, un rival al que definió como “fuerte y muy aguerrido” con “mucha continuidad y ritmo”, pero que no es “noqueador”. “Yo voy con mi trabajo, sé que me favorece mucho la pegada para esta categoría y tengo que desarrollar mi boxeo para complicarle la noche”, cerró.

Sosa y Melián se verán las caras en Paraná.

Antes de la pelea Sosa-Melián habrá otras seis. En la de semifondo, también en la categoría supergallo y a ocho asaltos, chocarán el tucumano Diego Ruiz (21 triunfos, 3 empates y ninguna derrota) y Jeremías Ulibarre de Tres Arroyos.

San Pedro dirá presente con dos representantes. Miguel Ángel Correa (8-18-3) enfrentará a Joel Mafauand de Mendoza (6-0-0) en la división superligero mientras que Laureano Ubiedo (3-0-0) hará lo propio con Facundo Huanque de Neuquén (2-1-0) en superpluma. Ambos combates se pactaron a seis rounds.

El evento organizado por Samson Boxing y Tello Box será a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus y empezará con otras dos contiendas. La primera será entre debutantes en el profesionalismo y a cuatro asaltos: Germán Rodríguez de Pinamar chocará en la división mediopesado contra Nazareno Singuero de Zárate. Después, el mendocino Jorge Luis Soto (3-0-0) boxeará contra el porteño Gustavo Roldán (2-3-0) a seis vueltas.

El pesaje de todos los púgiles se realizará el miércoles desde las 10.30 en el Hotel Howard Johnson Marinas y la velada se transmitirá un día después por TyC Sports a través de Boxeo de Primera. El evento está autorizado porque el distrito está en Fase 3 y en el territorio bonaerense están habilitadas las competencias oficiales regionales, provinciales y nacionales en todas las etapas.