#5242 escribió:”Hola, mi queja de hoy es: ¿quién controla a los motoqueros? Anoche andaba en mi vehículo y pude ver a más de cuatro motoqueros sin luces, lo cual es peligroso, y andan muy fuerte. Cruzan las esquinas sin siquiera intentar frenar. Aquí tienen que multar a las agencias por no tener las motos en condiciones adecuadas. Es verdad que necesitan trabajar, pero deben hacerlo en condiciones, no solo por ellos mismos, sino también por la gente que anda en vehículos y que no respetan. Ni hablar de los semáforos, nunca los respetan. El municipio debe tomar medidas y caerles a las agencias que no cumplan con las normas establecidas”.