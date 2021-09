Quejas por los turnos y las demoras en el hospital

#270 envió un reporte: “Fuimos a las 7 de la mañana y no había luz, el doctor llegaba a las 8, me hubiera tocado el segundo turno. Volví a admisión para que me dieran turno y me dijeron que ya no daban más números. Estuvimos una hora esperando para que no nos atendieran, saqué a mis nenas al frío. Quisiera saber si en algún momento van a cambiar el sistema de de turnos en el hospital . La verdad genera mucha bronca este tipo de cosas. No tienen la culpa del corte de luz pero pueden ir anotando en un papel los números, así uno no espera de gusto”.

