Vacaciones de invierno: quejas de padres y alumnos por “los deberes”

El jueves por la noche había “tres chicos suspendidos” preventivamente porque el viernes llegaba la UVI. Al igual que el último primer día de clases, sexto año de la Escuela Normal se preparaba para festejar y los rumores hablaban de uso de pirotecnia. Los directivos tomaron una drástica decisión: suspendieron las clases durante esa jornada y hubo reuniones con padres para aclarar que esa actividad no estaba permitida. Enviaron notas a los medios de comunicación pero las familias de los alumnos sancionados estaban de acuerdo con la medida adoptada.

Publicidad

El sábado comenzaron las quejas de padres y alumnos de la escuela Comercial. La mayoría refieren a un cúmulo de tareas que en formato digital le fueron entregadas a los adolescentes para que entreguen durante la primer semana de Agosto.

“Hola, queríamos contarle que el lunes comienzan las vacaciones invernales y a todos los alumnos de la escuela René Favaloro (ex comercial) le dieron tarea para todas las vacaciones de todas las materias diciendo que era algo que vino de arriba, asustando a los chicos, que es obligatorio, con nota y que tiene que ser entregado al volver del receso. En los demás colegios esto no sucedió y no es justo, ¿dónde quedan los derechos?”, indicaron para preanunciar el texto de una carta que se transcribe a continuación:



“Somos un grupo de padres de alumnos que están cursando distintos años del colegio secundario N°3 René Favaloro (ex comercial). Nos acercamos a ustedes para que se haga público y que el consejo e inspección tome cartas en el asunto frente a la problemática que los alumnos se encontraron en su último día de clases, antes de su receso invernal. A los chicos le notificaron que tenían tarea obligatoria para realizar de todas las materias para todos, no solo para aquellos que tienen que levantar nota. Por lo cual, los alumnos presentaron sus quejas y los obligaron a entregar en la primera semana, luego del receso porque va con nota, y les mintieron diciendo que era una orden de arriba. Si esto es así, ¿por qué nadie notificó antes? Es más la directora, la información la mando el viernes a último momento para que no podamos quejarnos en ningún lugar”.

Otras voces se sumaron al reclamo que, por lo que se sabe, no se produjo en otros establecimientos. “Soy mamá de una alumna de la secundaria N° 3. Estoy indignada, los chicos tuvieron su último día de clases para comenzar sus vacaciones de invierno, que ahora le llaman receso escolar, y del colegio nos envían varios PDF con actividades de las diferentes materias, las cuales tienen que entregar la primera semana de agosto. Pareciera que los profesores que faltan tanto quieren justificarlo enviándoles tareas a los chicos en vacaciones. La señora directora sin previo aviso avala a los profesores para manejar las vacaciones de los chicos. Esto es totalmente incorrecto, o bien los directivos no son competentes para manejar la institución”.

Pamela que se queja de la misma decisión utilizó la mensajería de las redes sociales. “Esto nos envían los directivos del secundario N° 3 para que los chicos realicen en el receso escolar. Estamos todos locos. Los profesores se cansan de faltar y ahora en vacaciones recargan a los chicos. Muchas irregularidades, esto antes no pasaba”.

Se desconoce si la coincidencia de las quejas obedece a cuestiones internas de los establecimientos, a fallas de la jefatura de inspección o a una situación particular que deban responder las autoridades educativas del partido.