Queja de vecinos de Villa Depietri por falta de vacunas: "Mañana les llegan", aseguraron del Gobierno

El lunes, una vecina del barrio Villa Depietri se comunicó con La Opinión para consultar dónde podía reclamar porque en la salita ubicada frente al cementerio no había vacunas.

"Fui hace tres día a ponerle la vacuna a mi nene que cumplió 6 el tres y me dieron que no había, y que no estaban mandando a la salita", escribió la mujer y agregó que en ocasiones "no quiere ir ningún médico" y que "no va un ginecólogo desde hace meses".

Consultado por el caso, el Secretario de Salud, Guillermo Sancho, confirmó que registraron tres centros de salud con faltante de vacunas tras un relevamiento y que "mañana les llegan".

"Lo ideal sería sacar ese centro de salud y llevarlo a la zona del playón, las enfermeras están con un poco de miedo, entraron a robar un par de veces", consideró luego. La salita, refaccionada durante la gestión de Pablo Guacone, fue blanco de reiteradas entraderas, en las que se llevaron desde instrumental hasta medicamentos.