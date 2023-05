¿Qué te hace sentir viejo?: las respuestas más divertidas en Sin Galera

El sábado pasado, durante el programa de Lilí Berardi, la consigna para participar por ravioles para ocho personas de El Tete estuvo relacionada con qué cosas o situaciones los hace sentir viejos. Entre decenas de respuestas, hubo de todo.

Publicidad

Muchos coincidieron con nostalgia en que ven el paso del tiempo a través de sus hijos o nietos y otros hicieron hincapié en sus dificultares con las redes sociales y con el vínculo con las nuevas generaciones.

Entre todos los comentarios destacó el mensaje de Cristina, que se llevó el premio: “Lo que me hace sentir vieja es que trabajo con chicos en mi taller de cocina y no me sé sus canciones actuales: Tini, Rosalía, Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, J Balvín , etc. Hay muchísimos y también los dibujos animados de los más chicos”.

“En las reuniones familiares al ver a mis cinco hijos charlando y compartiendo tomo dimensión de mi edad, al verlos viejos a ellos yo me siento Matusalén. Eso sí, con la satisfacción del deber cumplido y doy gracias a mi compañera y a la vida”, dijo Jorge.

“Me hace sentir vieja cuando los papás de mis alumnos del jardín también fueron mis alumnos”, señaló Valeria. Otro oyente dijo que lo hace sentir viejo que le digan abuelo: “Tengo 40 y ya soy abuelo de una hermosa nena llamada Lupe de 4 años, mi tesoro”.

“¿Por qué me di cuenta de que estoy más viejo? Yo tengo una huerta y trabajo con asadas, palas y rastrillos. Antes te puedo decir que duraba unos 20 o 30 minutos carpiendo rastrillando, pero ahora 5 minutos es mucho y ya tengo que descansar”, reveló otro vecino en su mensaje.

Fernando contó que se sintió viejo cuando encontró “una campera de jean de marca Chemea y una mochila también de jean, cómo se usaba”. Oscar, por su parte, dijo que lo “supera la tecnología y el uso de redes sociales”.

“Ayer justo salgo a la farmacia, entro y había una persona con un vestido, como una musculosa de esas que se usaban en verano y yo con campera y bufanda. Que vieja me sentí”, bromeó una vecina.

Valeria, analizó su caso: “¿En qué choco con la nueva generación? Como siempre decimos, somos esa generación que jugaba en la calle con amigos, a las figuritas brillantes, a las bolillas, las charlas en la mesa. Ahora, sólo celulares”.

“Me hace sentir vieja, no sé si vieja, pero ver a mis hijos tan crecidos me hace dar cuenta que tan rápido se te pasa la vida”, contó Andrea. Agustina dijo que si bien no se siente vieja, la consigna le recordó “cuando íbamos al boliche nosotros, al ver a mi hija hoy salir, ir a bailar”.

“Me hace sentir vieja la Pantera Rosa, Patoruzito”; “que los hijos de amigas (sobrinos del corazón) sean ya adultos, cuando yo los vi nacer. Señal del paso del tiempo”, “tener ganas de quedarme en casa todo el día y tener todo limpio” y “ver a mis hijas crecer día a día” fueron parte de los mensajes recibidos.

“Lo que me hace sentir vieja es que tengo 40 años, 3 hijos y no aguanto el sueño cuando ya llegan las 22.00 me duermo. Hace como más de dos años que ni a comer una pizza vemos. Mis cuñadas, mis hermanos más grandes que yo van a bailar viernes, sábado y en la semana juntadas conmigo. Yo les digo ¿Cómo no se cansan, no tienen sueño? En invierno ni te cuento, en lo posible a las 20.00 ya no existo. A veces vienen a cenar. Terminando de comer empiezo a juntar a ver si se van temprano”, dijo Natalia.

“No sé si vieja, pero cuando era más joven salía los fines de semana con poca ropa en pleno invierno y ahora prefiero cafecito y pelis. Si salgo, salgo toda emponchada. En eso noto el paso de tiempo”, aseguró otra oyente de Sin Galera y coincidió con Gisela: “Me hace sentir vieja el frío, porque ahora veo las chicas que salen con poca ropa y siempre me pregunto no tendrán frío y luego digo yo a su edad tampoco tenía frío. Ahora si salgo a algún lado salgo emponchada”.