¿Qué son los requisitos de apuesta en un bono de casino?

Entendiendo los requisitos de apuesta en un bono de casino

Si estás apostando desde Argentina, seguro que ya viste muchas de las opciones disponibles en cuanto a casinos y las promociones que existen tanto para jugadores que recién comienzan como para los más leales. Pero aunque las promos suenen geniales, hay algo que tenés que tener en cuenta para saber si valen la pena: los requisitos de apuesta. Estos se refieren a las condiciones que debes cumplir para poder retirar las ganancias que hayas obtenido con un bono. Sin estos requisitos, no podrás aprovechar bien tus ganancias. Aquí te contamos todos los detalles que tienes que saber para no perder plata al apostar con un bono.

No todos los requisitos de apuesta son iguales

Lo primero que tienes que saber es que hay tantos requisitos de apuesta como bonos disponibles, ya sea unbono casino sin deposito Argentina o uno con depòsito. Por lo general, estos requisitos se calculan multiplicando el importe del bono por el número de veces que debes apostarlo antes de poder retirarlo. Mira aquí un ejemplo explicado por nuestro propietario de producto Tony Sloterman: “si recibes un bono de $100 con un requisito de apuesta de 30 veces, deberás apostar $3000 antes de poder retirar las ganancias a tu cuenta de banco.”

Otra cosa a considerar es que los bonos y los requisitos pueden variar mucho de un casino a otro. Algunos casinos tienen requisitos de apuesta más bajos, mientras que otros son más altos y exigentes. Es importante leer los términos y condiciones de cada bono antes de aceptarlo, porque tal vez te ilusionas con una cantidad que luego no vas a poder retirar. Otras cosas a tener en cuenta:

Los requisitos de apuesta pueden variar en función del juego en el que apuestes. Por ejemplo, algunos juegos pueden contribuir más al requisito de apuesta que otros (en un 10%, un 20%, un 30%, etc). Siempre es mejor consultar con el casino para saber cuáles son los juegos que contribuyen más al requisito de apuesta.

Los requisitos de apuesta pueden ser una forma de disuadir a los jugadores de retirar sus ganancias inmediatamente, porque de alguna manera te “obligan” a seguir apostando hasta cumplirlos.

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos de apuesta de un bono?

Es sencillo: si no cumples con los requisitos de apuesta para un bono de casino, no podrás retirar las ganancias que hayas obtenido con el bono. Volvamos con el mismo ejemplo: si recibes un bono de $100 con un requisito de apuesta de 30 veces, deberás apostar $3000 antes de poder retirar las ganancias. Si únicamente apuestas $2000, únicamente podrás retirar $66,67 de las ganancias. El resto de las ganancias se perderán. Incluso hay casinos donde perderás todo y no podrás retirar nada de lo que ganaste.

Para entender bien cómo funciona esto, no te olvides de leer los términos y condiciones de cada bono. Siempre están muy bien detallados en el sitio web y, si tienes dudas, los agentes de atención al cliente te podrán guiar de la mejor manera.

Los giros gratis, ¿tienen requisitos de apuesta?

Sí, los giros gratis suelen tener requisitos de apuesta. Por ejemplo, hay un valor de los giros gratis que tienes que poner en dinero antes de poder retirar lo que ganes. Los requisitos de apuesta pueden variar de un casino a otro, pero suelen ser entre 20x y 50x, así que presta mucha atención para que los giros gratis realmente valgan la pena.