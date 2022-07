¿Qué precios no podés creer? ¿Cuánto gastás por día para comer?: las respuestas de los vecinos

Chelo

Más o menos 1500 pesos por día. Entre las 4 comidas diarias. Cambiamos vaca por cerdo y somos 5.

Érica

Cada vez más cara la comida real. En el súper lo barato es lo procesado y de mala calidad nutricial.

Marce

Dejé de comprar ropa

Franco

Hoy hice fideos con salsa, gasté 5 mil

Valeria

Gasto por día 2300 pesos. Una locura los precios, no compro tanta carne como antes.

Silvina

La comida para celíacos una locura lo que cuesta, y en casa somos 2.

Clau

3500 pesos. Una locura!!! Dejé de comprar yogurt, carne, cereales.

Chochi

Yo tengo cuatro hijos y para mí es una locura el precio de la leche y el yogur. Por día es un gasto enorme

Pinina

Todos!

Sandra

La yerba se fue por las nubes, CBSÉ. Dejamos de comprar carne, incomprables las cosas para celíacos

Nico

El país está caro, pero la carne y los combustibles…

Micky

Yo dejé de comprar zapatos, zapatillas

Luján

Mil por día, y el sueldo que tengo es para 20 días.

Ezequiel

Yo pregunto y los precios cuidados de los chinos dónde están.

Jesica

Gasto 2500 por día

Matías

Carne, quesos, alimentos de buena calidad. Día a día la calidad de vida disminuye y la gente lo normaliza

Paula

Yo pagué un palito de la selva 9 PESOS

Octavio

La única forma de comer carne es una milanesa… y con suerte. Todo se fue a la mierda.

Leonel

El telo deje de pagar!

Natalia

Todos los precios, no puedo creer, Argentina país generoso, la verdad dejé de comprar algunos productos de primeras marcas

Claudia

Muuuuuchasss cosas, hoy encaré el champú Plusbelle

Vale

El mes pasado compré gasas para las curaciones que le hago a mi madre. Pagué 2200. Ayer fui a comprar y estaban 3800. No las pude comprar.

Jesica

Lo que no puedo creer es el queso cremoso. En promedio mil pesos el kilo.

Cristina Guerrero

Pagué 210 gramos de queso 490 pesos. Peero, como cobré el aguinaldo me di el gusto de comprarlo y lo re disfruté. Era queso con agujeros y cáscara amarilla.

Juan Manuel

Gasto 2400 por día. Dejé de comprar ropa y Coca Cola

Norma

Dejé de comprar carne vacuna y mi tradicional helado. Jubilados… No hay plata que alcance

Angie

Una locura los productos para celíacos, hasta comprar básicos como la Maizena.

Diego

Ya no sé qué mas inventar. Tengo dos trabajos y se me complica llegar a fin de mes. Hay muchas cosas que no compro más.

Javier

Los precios que me parecen exorbitantes es la mano de obra de los mecánicos, en pequeñas cosas 7 u 8 mil pesos de diferencia.

Héctor

Yo hace un año más o menos dejé de comer de noche. El 15 de junio, tengo el ticket, pagué una margarina 99 pesos. Hoy fui a comprar y salía 170