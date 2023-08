“¿Qué pasa con el tránsito en la escuela 18?”

“Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa que la policía no vino mas a parar el tránsito en la escuela N° 18? Es una locura a la velocidad que pasan los autos, camiones, y ni hablar de los colectivos. No respetan que hay una institución. Yo al igual que muchas mamás tenemos que cruzar la ruta del camino vecinal en frente a la escuela y es un peligro porque no respetan la velocidad. Había un lomo de burro y lo sacaron, necesitamos que lo vuelvan a poner. Son un peligro los autos. ¿O van a esperar que pase un accidente o una desgracia ?”, reclamó una mamá de la escuela.