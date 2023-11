Sergio reportó: “Quería saber si sabías algo de lo que pasó con Cablevisión en Santa Lucía, porque están cobrando un servicio que no anda. Todas las noches se corta en toda la localidad. Hacemos el reclamo y no tenemos respuesta, pero ellos mandan la boleta donde si no lo pagas te lo cortan. Hace 10 días que no se ve y nadie se hace cargo bien que para cobrarte están ahí, al pie del cañón”.