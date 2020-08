Qué le contestaron los bancos Galicia y Santander a quienes fueron víctimas de estafas

Las estafas telefónicas varían, las bases de datos a disposición de los estafadores son llamativas. Desde mails con logos de tarjetas de crédito en las que reportan la necesidad de cambiar las claves de seguridad a los que llaman por premios otorgados por reconocidas figuras de televesión. La pandemia cambió algunas modalidades y los beneficios del estado se transformaron el el blanco perfecto para engañar a los usuarios de cuentas bancarias y operatorias por home banking.

Tramitadores de IFE, arrebatadores de cuentas DNI o facilitadores de beneficios resarcitorios del Anses, lograron timar a decenas de víctimas. El último frude perpetrado por una ex docente que endeudó a una amiga en más de 270.000 pesos por un préstamo que deberá devolver en seis años, terminó con una descompensación emocional e internación en el sector de psiquiatría del Hospital para quien desde hace más de un año ha pedido dinero prestado para sobrellevar las consecuencias de un aneurisma mientras se tramita su jubilación.

El sábado 25 de abril fue un día desgraciado para Alejandro y su mamá recientemente jubilada. La causa que quedó en manos del Fiscal Marcelo Manso nunca prosperó. Las víctimas perdieron más de 140.000 pesos y el Banco de Galicia tras recibir el pedido de ayuda de su cliiente redactó una respuesta que amén de su magro contenido, parece escrita por poco menos que un principiante en lectoescritura.

"Hola Alejndro (sic)

Nos comunicamos por el reclamo que generaste

Queremos comunicarte que el mismo no puede ser resuelto a tu favor.

Los movimientos reclamados no se generaron por un error de seguridad del Banco, sino que se ha brindado información confidencial acerca de sus cuentas bancarias, lo que posiblitaron esta operación (sic).

Asimismo, desde Banco Galicia hemos intentado contactarnos con el Banco receptor de los fondos en reiteradas oportunidades sin haber recibido respuesta por parte de éste (sic).

Este correo es automático, por favor no responda el mismo.

Saludos cordiales."

Quedó claro que además de haber perdido el dinero, sin abogado y sin poder hacer lugar a una acción de defensa del consumidor, la víctima prefirió el perfil bajo a las burlas que sufre cualquier persona que haya facilitado sus datos a las organizaciones que poseen muy buena información. En su caso, la madre se habiá jubilado hace pocos días y los ladrones le sacaron hasta el último peso del retroactivo de haberes de su liquidación. Eran los primeros dias de anuncio del bono de 10.000 pesos que otorgaba el estado a causa de la pandemia de coronavirus y el llamado sonaba "probable, posible y hasta esperanzador" para un trabajador y una mujer que comenzó a cobrar la mínima.

La semana pasada, el joven trabajador de Toyota, Matías Pan fue contactado por alguien que sabía perfectamente que era trabajador de Toyota y había padecido COVID-19. Lo llamaron por teléfono y además de arrebatarle el dinero de su sueldo, el monto que tenía como producto de un sistema de ahorro que comparte con compañeros de la automotríz y los dólares que había ido comprando de a 200 cada mes; los estafadores tomaron dos créditos de 300.000 pesos a su nombre; uno personal y otro hipotecario. Tras reclamar en el banco donde muchos de los trabajadores de esa fábrica perciben sus haberes y utilizan servicios de tarjetas de crédito, recibió primero una negativa a atenderlo porque "no tenía turno", luego logró hablar con el gerente quien le respondió que nada podía hacer y por ello radicó una denuncia en la policía porque la Fiscalía estaba cerrada. De allí en más y con la repercusión mediática se entrevistó con un abogado en San Nicolás que no quiso que su patrocinado mencione su nombre. De ahora en más, como víctima debe contentarse con la carta que le entregaron en el Banco Santander como respuesta, sumamente similar y con redacción deficiente como la de su vecino el Galicia:

"Tomamos nota de su reclamo realizado el día 10/08/2020, y queríamos informarle acerca de la resolución de este (sic). Queremos comentarle que hicimos todo lo que se ha encontrado a nuestro alcance para solucionar su incoveniente, pero lamentablemente nos vemos imposibilitados a ayudarle como nos gustaría.

En este caso como usted compartió sus claves, las cuales son personales e intransferibles, el banco no tiene responsabilidad sobre los hechos ocurridos.

Deberá continuar con su respectiva denuncia contra los perpetradores de su estafa (sic). Quedamos a su disposición ante cualquier consulta que tenga.

Lamentamos los inconvenientes ocasionados y estamos a tu disposición ante cualquier consulta que quieras hacernos.

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO SA"

La Opinión, consultó a especialistas en fraudes informáticos sobre las condiciones en las que se habilitan créditos vía home banking que a otros clientes les requiere de autorización presencial y documentación que acredite que se está en condiciones de tomar ese préstamo. En el caso mencionado, el préstamos personal era una opción disponible sin más requisito que una clave, pero el hipotecario al menos quedó en duda ya que no está tan claro para la legislación vigente si el bien que obrará de garantía de pago podrá formar parte de la modalidad que requiere de un consentimiento expreso del cliente.

El alerta a los clientes tampoco es una obligación que se exprese más allá de pequeños llamados en la documentación y comunicación que reciben los clientes. Con un "nadie puede solicitarle su clave" o "no brinde su clave", dan por sentado que el usuario está anoticiado de los errores que pueda cometer en su operatoria. Eso sí, la primer cuota por 36.000 pesos que debe ahora Matías vence en la primer semana de septiembre. Qué sucede si no la paga?