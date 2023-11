Claudia escribió: “¿Qué está pasando con el transporte de la escuela rural 10? Deja a los chicos con la tormenta y no pasa a hacer su recorrido. Terrible lo que hacen. No atienden a la directora, no le contestan los mensajes a la encargada Mariela. Una vergüenza que pierdan día de clase, si el Consejo les paga”.

También adjuntó fotos del grupo de padres, donde se los lee enojados y con ganas de tomar represalias.