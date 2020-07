Qué dijo Guillermo Sancho sobre el caso de la mujer que viajó a La Plata a buscar plasma para que se lo apliquen a su papá internado

El miércoles por la tarde La Opinión relató la odisea que pasó una familia el martes para conseguir plasma para un hombre de 70 años domiciliado en paraje Tablas que está internado en el Sanatorio Coopser tras ser uno de los 155 casos confirmados de coronavirus en San Pedro. Como su obra social está cortada y el laboratorio del centro de salud no se hizo cargo, una de sus hijas tuvo que viajar con una conservadora al Instituto de Hemoterapia que está en La Plata a buscar las bolsas con el tratamiento que le fue aplicado ayer a la madrugada.

En la conferencia de prensa que brindó anoche en la Municipalidad el secretario de Salud, Guillermo Sancho, habló sobre esa situación al ser consultado por un periodista de este medio y admitó que es "una noticia lamentable que no tendría que haber pasado".

Sobre cómo fue advertido de la situación, relató: "El martes por la noche se comunica una persona con nosotros que no estábamos al tanto de esta situación. La verdad es que no teníamos un vehículo disponible para salir en ese momento a la noche a La Plata, no teníamos el recurso para hacerlo. Si tal vez nos esperaban a las primeras horas de la mañana hubiese sido diferente. Entendemos la necesidad de buscarlo rápidamente. Lamentablemente no pudimos asistir a ese llamado, la demanda que tenemos es mucha y si podemos programar las cosas es mejor y solemos resolver estas situaciones. De un momento a otro es complicado poner un vehículo en la ruta en condiciones y con un chofer".

Además, dejó en claro que la responsabilidad inicial no fue del servicio público sino de la obra social del paciente, IOSFA, que está cortada. Sin embargo, tampoco desde el laboratorio del sanatorio privado, que está tercerizado, se hicieron cargo de ir a buscar el plasma a la capital bonaerense. Y agregó: "Yo sé que esto no importa en la desesperación de la familia en obtener este recurso que nos parece importante. Pero el planteo vale y es para llamarle la atención a las obras sociales para que dispongan un vehículo y se hagan cargo de su afiliado. Desde el sistema de Salud siempre estamos a disposición para ayudarlos, se ha demostrado muchas veces ante necesidad de traslados urgentes que las obras sociales que no se hacen responsables del traslado y ponen múltiples causales. Hay que recalcar que esto es una cuestión amplia y exige el esfuerzo de todos y me parece que las obras sociales no tienen que ser los grandes ausentes de esto".

Sancho reiteró su pedido a las coberturas médicas de que "estén a la altura de las circunstancias" y señaló que al sistema público le puede acarrear problemas con el Tribunal de cuentas asistir a personas que le piden "medicación, traslado o ayuda": "No podemos proveer de medicación a un paciente con obra social o hacer actuaciones a ellos porque son cargos que nos vienen a nosotros. A veces forzamos el sistema para resolver problemas pero no corresponde que el servicio de salud pública se haga cargo de un traslado de hemoderivados en estos casos".

Por último, explicó cómo se tramitó plasma para aplicarlo a un hombre de 70 años internado en el Hospital Emilio Ruffa el cual la misma Secretaría de Salud fue a buscar a La Plata: "El trámite se hizo desde el Hospital, nosotros pasamos por el servicio de hemoterapia, retiramos la heladerita y los elementos administrativos para poder retirarlo".