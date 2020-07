Qué dicen oyentes y lectores cuando resumen sus 120 días de "cuarentena"

- Por Lilí Berardi*

"Como estás? Che Lili, quería consultarle por ahí si sabe de quien tenga para pintar casas y piezas o frentes. Hago servicios y saco presupuesto yo mismo y con confianza, gracias". Tengo 16 años y se trabajar con pintura y pasar enduido todas esas cosas. Este es mi número 3329575868", dice el primer mensaje que llega en la mañana del sábado al programa Sin Galera y que contrasta con el otro mundo en el que tras 120 días de cuarentena y derrumbe, se puede seguir gozando de los privilegios que una democracia debe garantizar a sus representantes siempre y cuando cumplan con su rol de garantes del sistema y generadores de condiciones de organización de una sociedad que suele distraerse muy a menudo. Mientras perciben dietas máximas y aguinaldo completo porque el estado se los garantiza, un menor de 16 años que ya está en condiciones de votar pide que lo contraten para trabajos de pintura y hasta es probable que si obtiene ese ansiado ingreso, lo denuncien en la Secretaría de Trabajo y alguien se golpee el pecho en campaña o en el recinto para ofenderse por las "condiciones indignas de la explotación infantil".

No es lo único que va a suceder durante la larga mañana del programa en el que todos tienen derecho a expresarse y cada vez son menos los que aceptan responder.

Roberto desde el #223 quería plantear este tema para la radio: Estoy muy molesto con la modalidad online de los bancos, porque son imposibles para los jubilados. Yo los manejo porque sé y te puedo asegurar que son imposibles para los mayores. Son diseños complicados, rebuscados. Para quien no tiene buena conexión o tiene que manejarlos desde el celular más todavía. Hay que tener pulso para tipear correctamente, buena vista, y eso es un engaño para para los jubilados. Sobre todo las webs de Nación y Provincia. Lo que más me molesta es que las instituciones oficiales no tengan en cuenta esto y nadie diga nada". En 120 días no hubo soluciones pero tampoco alcohol en los cajeros automáticos de varias entidades en las que exponen a los policías a contagiarse apenas munidos de un barbijo para controlar la fila. Argentina es uno de los únicos países del mundo en los que ante la pandemia, no se consideró a los bancos como un servicio imprescindible con horarios extendidos y personal rotativo disponible durante los casi primeros 30 días del Aislamiento Obligatorio, hasta que en el mes de abril explotó la realidad con miles y miles de abuelos que salieron a las calles a cobrar lo poco que perciben y el gremio "La Bancaria", tuvo que aceptar la atención con restricciones a pedido del gobierno nacional porque también el Anses y el Pami estuvieron cerrados para la atención a sus beneficiarios. Una buena traducción de quién sirve a quién cuando la emergencia azota a los que con su aporte de tantos años a la sociedad atraviesan sus últimos años pensando si volverán a poder comprar 100 gramos de queso de rallar para recuperar en el paladar algo un poco más sabroso que la bronca contenida cuando hacen la fila detrás de alguna joven que también con todo derecho va en procura de la asignación que le corresponde a sus hijos pero lejos está en mejores condiciones físicas y anímicas como para que en vez de una sean dos filas las que atormentan el cuerpo ya vencido de los que componen esas catorce millones de almas que cobran la mínima.

"Lili!!!! Dónde están los CONCEJALES??? Yo me quedé sin trabajo el 20 de Febrero y me anoté y fui voluntaria. El 15 de Marzo gracias a mi hija, que pone el dinero, comencé a cocinar para vender por las redes. NO COBRE, AUN, NI EL FONDO DE DESEMPLEO, NI EL IFE, NADA DE NADA. Con 55, y después de haber pasado por un cáncer de estómago, sigo adelante como puedo. Hay semanas que vendo 2 o 3 veces. Ahora vendo embutidos de marca para ver si puedo mejorar un poco más mi situación. Te das cuenta que si querés podes salir adelante??!!! NO HAY Q AFLOJAR!!!! SOLO ME GUSTARIA VER A LOS CONCEJALES Y MUNICIPALES CON UN POCO MAS DE EMPATIA CON LA SOCIEDAD. BESOS Y BUEN FINDE", dice una mujer cuya realidad la sacudió primero con una enfermedad y ahora con el desempleo. No se da por vencida pero pone con mayúsculas varias palabras como para que su descontento se note.

"Hola, buen día! soy empleada doméstica. Cuándo debo empezar a trabajar?", pregunta otra mujer que parece haber naturalizado que para trabajar hay que pedir permiso y para violar la cuarentena solo hay que ser un poco simpático e irresponsable. Como muchos de los que cumplen con todo, lee y verifica si en el día de hoy salen los de zapatillas acordonadas o los de buzo verde o los runners que ve por televisión o los esenciales que toman cuatro colectivos porque tienen "la suerte" de seguir cumpliendo tareas.

Marcelo también se suma con su opinión y dice: Lili la verdad es vergonzoso. Nadie se preocupa por los que hacemos gastronomía. Yo para seguir tuve que dejar de pagar todo para poder seguir. Como monotributista no pude acceder a ninguna ayuda, ni mi empleada por estar en blanco. Hoy le tengo que agradecer que no me cobran alquiler por que llego de pedo para luz y gas". Es considerable "que de pedo" no se desboque como tantos otros que en otros rubros ya gastaron sus ahorros, empeñaron o malvendieron algunos bienes para no pasar "la vergüenza" que sonroja al que nunca pidió o no necesitó pedir nada al estado porque es su responsabilidad emprender la gran aventura de tener un negocio y hacer las peripecias propias de un mago para sostenerlo aún a costa de incumplir con las muchas obligaciones que se le imponen a aquel que está registrado y busca más que un contador un dibujate para sobrellevar esa batalla que lo lleva a ese punto ciego que representa enamorarse de lo que uno hizo durante toda su vida y no querer darse por vencido.

"Cablevisión, Litoral Gas, Telecom, CEM, etc... reparten las facturas, pero la Municipalidad y Cooperativa Eléctrica, no. Me lo pueden explicar?" y la verdad es que no, no se lo podemos explicar a menos que el virus ataque con mayor agresividad eligiendo sindicato y no vulnerabilidad.

"Buen día Lilí, con respecto a la Coopser me parece que nos an tomado por pavos. Yo este mes pedí dos veces por mail la factura y nunca me la enviaron, yo trabajo todos los días. Por suerte! No me quiero atrasar y esta gente que podrían salir a controlar los medidores y repartir las facturas no lo hacen", advierte un ciudadano cumplidor que podría también pensar que esta es una empresa cooperativa que per se supone un cuerpo de representación de los intereses de sus asociados y por ende un tratamiento especial que podría incluir la brillante idea de conectar a concejales y consejeros para elaborar una lista de todos los consumos comerciales que están atrasados en el pago de sus facturas para buscar moratoria, financiación o ayuda que permita ahogarlos menos. No es una idea brillante al menos para fingir que se está preocupado por el prójimo y de paso recuperar algo de prestigio frente a la ciudadanía?. Ah, no?

En ese trajín de abortar ilusiones e infringir un nuevo casitgo a la ex clase media baja, aparece un "Hola Lili y equipo buenos dias... Somos muchos los que nos hemos quedado sin trabajo. El IFE puede ayudarnos pero te comento que habiendo completado casi todos los pasos de elegir un CBU, ahora te lo complican por que te llega un mensaje del dia a cobrar, pero tenés que bajar una aplicacion llamada IFE - DNI - Banco (el q elegiste). Una aplicacion de m....a, nunca podés completar el trámite. La verdad lo hubieran hecho mas facil cuando te dan el CBU deberia estar la clave para retirarlo. A lo mejor por tu intermedio Anses escucha y da una solucion porque se pone muy complicado y no se sabe como retirar el dinero. Aparte no hay turnos en los bancos, la verdad no se sabe a quien dirigirse. Gracias si podes dar una mano, por lo menos que alguien de Anses de una respuesta", pide este desempleado que pretende que el recientemente acomodado en el cargo de la delegación local del organismo ofrezca respuestas que no sabe, no conoce ni entiende porque su designación no es por mérito sino por pertenencia a espacio político cada dos o cuatro años depende los vientos que soplen. Tampoco se puede decir que no se haya hecho el esfuerzo porque TODAS las bases de datos de ese y otros organismos siempre llegan primero a manos de los estafadores que por mail, celular o teléfono esquilman sin distinción de edades a titulares de tarjetas de crédito, jubilados, beneficiarios del IFE o cómo dijo hace pocos días una mujer mayor recuperada de COVID "quiero ver si a mi hijo le da la edad o engancha para el plan Fines y aunque no termine la escuela, por lo menos cobra".

Antes de terminar, pedimos un aplauso para María Alicia que tampoco reclama nada del otro mundo como un colectivo que viaje en el horario bancario y organismos que informen a las autoridades qué días cobran los de la A o los del documento 9: "Hola como andan? Mis papás viven en Tala para venir a cobrar la jubilación mínima debe tomar un remis que le sale $ 600 ida y vuelta. Indignante", dice y surge la pregunta: "Viajan juntos? porque si van en el mismo asiento es peligroso", dirá en una red social alguno de los tantos militantes rentados de la grieta para acusarlos de rompecuarentena o de adictos a la misma según el lugar desde el que se mire a estos temerarios jubilados que abordan un auto particular para esparcir el virus.

Sin ironía ni humor, no se podría sobrevivir en una ciudad en la que en plena pandemia hay 15 inspectores de tránsito desde hace 120 días parados en los accesos para lidiar con cuanto miserable bordee la ciudad para visitas innecesarias. El resto del plantel o es personal de riesgo o no está dispuesto si no hay horas extras y no hay voluntad política de afectar a otros agentes municipales por temor a las medidas de fuerza. Es que en un contexto donde 200.000 paquetes que tienen que llegar al domicilio de los que compraron por Mercado Libre se frenan por un bloqueo del sindicato de los Moyano o se tiran toneladas de langostinos por una protesta gremial, no está para enfrentarse a las mafias ni a las corporaciones. Mejor quedarse en el molde porque también al Ministerio de Trabajo y a la justicia laboral le conviene continuar con convenios colectivos de trabajo redactados en los 70 y los 80 con "todas las innovaciones".

En fin, para cerrar este recorrido, compartimos el comunicado de la Pizzería Mecco's que no abrirá al público por ahora ya que si la gente se contagia en reuniones de 20 personas en su casa no tiene la misma responsabilidad que si lo hace en la mesa de la pizzería.

"A raíz de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y nuestro intendente en las cuales se nos habilita a abrir nuestro salón para el ingreso a consumir en el local con el correspondiente protocolo y demás, hemos decidido NO ABRIR POR EL MOMENTO!!. La razón de esta decisión no es porque nos sobra trabajo sino por el contrario queremos conservar lo que aunque reducido nos da una cierta seguridad a nosotros y nuestros clientes!!. Todos los que trabajamos en Meco's hicimos todos estos meses un esfuerzo gigante por conservar a nuestro equipo de trabajo, se nos redujo muchísimo la venta pero fue gracias a Díos continua y nos unimos mas que nunca para que todos podamos continuar trabajando!!. La tormenta aun no pasó y cada dia hay nuevos positivos, con esto nos arriesgamos a que alguna persona pueda llegar a dar positivo y al haber concurrido a nuestro local haria que tengamos que ponernos en cuarentena preventiva por minimo 15 dias!!. Sería arriesgar tantos meses de esfuerzo. Por eso preferimos y decidimos esperar..!!. Muchos clientes nos preguntan y nos alientan a abrir sabemos que con las mejores intenciones y estamos mas que agradecidos que nos sigan eligiendo pero pedimos paciencia y que nos sepan entender!!. Nosotros también los extrañamos y ver las luces apagadas donde siempre hubo tantos buenos momentos, risas, juntadas de amigos y familias nos da mucha nostalgia!!. Pero queremos que sea con toda la tranquilidad y seguridad tanto para ustedes como para nosotros!!. Gracias por entender y seguimos con nuestro delivery y retiro en el local de a uno..!! Muchas gracias!!".

Fin para una crónica en la que los protagonistas no lograrán que sus apellidos lleguen a la denominación de una calle ni monumento.

Vaya esta editorial de un domingo para todos aquellos que durante 28 años sostuvieron nuestra edición papel y para los que ahora nos ayudaron a sobrellevar nuestros emprendimientos periodísticos con su aporte mensual.

*Gracias también a todo el equipo que compone el staff de nuestros medios y a los que aún viendo las serias dificultades económicas y financieras que hemos tenido, están planeando nuevos contenidos digitales y estrategías de comunicación que van desde mi #RadioCuarentena de mañana por Facebook al resumen semanal de noticias en nuestro canal de YouTube o al mail o whapp que cada semana llega a los lectores inlcuida la protagonista de la "resisencia gráfica", nuestra Guía Club que esta semana será distribuida en todos los comercios gratuitamente para que los excluidos digitales también nos tengan a mano.