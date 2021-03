Pueblo Doyle: tras pedir que Domingo Mallol sea subdelegado, designaron a Luciano Juhant

La estadía de Luciano Juhant fuera del Gabinete de Cecilio Salazar fue corta porque, tras ser eyectado de la dirección de Educación a fines de febrero, fue designado como subdelegado de Pueblo Doyle donde vecinos pidieron a principios de año que se ocupe ese cargo pero con Domingo Mallol.

La decisión la confirmó el propio intendente a La Opinión que semanas atrás anunció la solicitud que hicieron habitantes de la localidad quienes presentaron una nota por Mesa de Entrada a fin de que se mencione nuevamente a Mallol en ese puesto que dejó a fines a de 2017 en el marco del “ajuste de la política”.

Vecinos juntaron alrededor de 150 firmas para apoyar su iniciativa y lograr que “Mingo”, como es conocido, esté nuevamente en el cargo que desde 2018 no tiene un referente propio sino que depende de Santa Lucía y su delegado de turno, en su momento Luis Caramún y actualmente Jorge Mc Inerny.

El Gobierno local atendió la necesidad de los pueblerinos de tener subdelegado para gestionar y coordinar acciones dado que consideran que no se les brinda la asistencia correspondiente. En contrapartida, no accedió a designar a quienes ellos propusieron sino a Juhant quien no fue funcionario sólo dos semanas.

El expastor es empleado municipal y en enero de 2020 lo dieron a conducir la Dirección de Educación hasta tanto Salazar le pidió la renuncia. “Fue un divorcio de mutuo acuerdo, era lo mejor para todos”, declaró en su momento durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante a la que asistió a pesar de ya no estar en el cargo.

En la elecciones de 2019 Juhant fue precandidato a intendente por el bloque opositor Frente de Todos pero en las internas perdió con Marcos Arana y Ester Noat que fue quien representó al partido en las generales y no pudo doblegar a Salazar. Tras perder en los comicios, apoyó públicamente al oficialismo y participó de actos y reuniones hasta que logró un cargo político como el que tiene desde esta semana en Pueblo Doyle.