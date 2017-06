Provincia pidió a las escuelas un "plan de continuidad" para la primera semana de las vacaciones

El Gobierno provincial comenzó a notificar a las escuelas de todo el territorio bonaerense su decisión de que se recuperen los días perdidos de clases por los paros docentes y que ello sea durante la primera semana de las vacaciones de invierno.

La polémica decisión fue tomada desde el gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal en medio del conflicto con los docentes, que la semana pasada volvieron a hacer huelga para reclamar mejoras salariales, tras rechazar la última oferta gubernamental.

La resolución dictada por el ministro de Educación bonaerense Alejandro Finocchiaro busca que las escuelas permanezcan abiertas y con un "plan de continuidad pedagógica" sobre el que no exponen detalles, por lo que comenzaron las dudas acerca de cómo será su implementación y si en efecto habrá clases la primera semana del receso invernal.

"Aquellas instituciones educativas que permanecieron sin actividad educativa durante días hábiles a partir del inicio del ciclo lectivo establecido para cada nivel y/o modalidad deberán elaborar un plan de continuidad pedagógica que se implementará en los días 17 al 21 de julio del corriente año", dice el artículo 1 de la norma que llegó a los colegios.

"Las instituciones que aún no hayan completado el período de encuentros presenciales citados deberán completarlos en los días asignaos a las Jornadas Institucionales", señala el artículo siguiente y un tercero indica que las que "no hayan completado el plan de continuidad y optimización pedagógica" deberán hacerlo "en el mes de diciembre, durante días hábiles contínuos o discontínuos posteriores a la finalización del ciclo lectivo".

Los consejos escolares deberán "tomar los recaudos necesarios para la aplicación" de la resolución, que lleva el número 1131 y la firma del Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro.

El Gobierno provincial sostuvo que tomó esta medida para "asegurar el pleno derecho" de los bonaerenses a "estudiar y lograr de ese modo trayectorias escolares sustentadas en la priorización de contenids y la optimización del tiempo pedagógico".

Una de las opciones es que los docentes preparen material para que los alumnos trabajen en sus hogares, sin asistir a clases, aunque los maestros y profesores sí deberían ir a cumplir el horario a cada establecimiento, de acuerdo a consutas que hizo La Opinión entre docentes y directivos, que se mostraron sorprendidos.

Los sindicatos no fueron notificados y esperaban que el Gobierno lo hiciera de manera formal, pero en sus filas entienden que esto implicará una nueva escalada en el conflicto. Entienden que la resolución no es clara y nada dice acerca de si habrá clases o no en las vacaciones.