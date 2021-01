Provincia advirtió que las clínicas que no internen pacientes deberán “afrontar las consecuencias legales”

Desde hace más de una semanas las clínicas privadas San Pedro y Coopser dejaron de recibir pacientes relacionados con el coronavirus COVID-19 en sus áreas de internación a raíz de un conflicto con los médicos clínicos internistas, lo que repercutió en el sistema público de salud.

Luego de que el Gobierno local interviniera participando en una serie de reuniones para intentar solucionar el problema entre los médicos y las clínicas, la San Pedro retomó la actividad de internación, con una serie de condiciones que plantearon los profesionales que allí se desempeñan.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires advirtieron que la decisión de esos efectores privados “implica el poner el riesgo la salud de la gente” y señalaron que deberán “afrontar las consecuencias legales” que correspondan.

Así lo aseguró en diálogo con Sin Galera este sábado por la mañana el director provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera, funcionario del Ministerio de Salud que conduce Daniel Gollán en el Gobierno de Axel Kicillof.

El médico que conduce todos los hospitales provinciales es un hombre de la segunda sección electoral que conoce la dinámica de ciudades como San Pedro: durante el Gobierno de Paco Durañona en San Antonio de Areco fue su secretario de Salud.

“La institución privada tendrá que afrontar las consecuencias legales que sustraigan, esas decisiones arbitrarias no son gratis”, advirtió Riera, a quien le alarmó una decisión que implica una olítica institucional de ese sector privado defina algo que va a hacer que va en contra de lo que contractualmente y en el marco de la legislación tiene que ofrecer” las clínicas.

“La gente no tiene que recibir ningún tipo de exclusión porque la estructura sanitaria de la localidad no se puso de acuerdo”, afirmó el funcionario del Ministerio de Salud provincial y reveló que el caso de San Pedro es inédito en todo el territorio bonaerense.

Al tanto de que la situación fue un problema que, como dijeron las clínicas y el Gobierno local tras las reuniones, estaba relacionado con conflictos de “coordinación y dinero”, el funcionario provincial señaló que la articulación entre el sector público y privado es fundamental para evitar ese tipo de eventos. También fue claro respecto de las quejas de los privados por el pago de las obras sociales:

“Los mecanismos de financiación son subsidiarios, son posteriores. Primero está la vida de la gente”.

El funcionario señaló que esta problemática no se había planteado en su cartera y que pondría al tanto a la Dirección de Regiones Sanitarias para articular una intervención que contribuya a los esfuerzos locales por destrabar el conflicto.

“En el marco de la pandemia esa articulación se tiene que dar, porque si no un efector saturó y no tiene a dónde derivar, tiene que derivar a otro sector, no importa el origen, pero el sistema tiene que garantizar ese tránsito”, señaló y consideró que quizás en San Pedro hay que “reactivar un poco el comité de crisis, los actores involucrados ponerse de acuerdo y cuidar a los sampedrinos”.