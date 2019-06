Protesta en el club Naútico tras el despido de dos trabajadores

Un grupo de trabajadores del club Náutico, acompañados por los delegados y por el titular zonal del Utedyc, sindicato que los representa, mantuvieron una asamblea sin cumplir tareas laborales este sábado por la mañana, en las puertas de la entidad, a raíz del despido de dos empleados.

"El día viernes llegué a trabajar y mi compañera, llorando, me dijo que no podía entrar, que me habían despedido, pero nadie me da los motivos", indicó este sábado por la mañana en Sin Galera, Moira Villarruel, una de las empleadas despedidas.

En asamblea, los trabajadores definieron los pasos a seguir y aseguraron que no aceptaran firmar ningún acuerdo con el Club hasta que no se reintegre a los dos empleados. Además de Villarruel, que trabaja en el sector de limpieza, el otro despedido es Pablo López, sereno. Ninguno de los dos recibió el telegrama correspondiente.

"Nosotros hablamos con los directivos y nos dijeron que hacían uso de las atribuciones que tiene un empleador y que los van a indemnizar como corresponde, pero los compañeros no aceptan que se los haya despedido sin ninguna causa y quieren que se los reintegre, no quieren firmar ningún acuerdo para que no hayan más despidos, quieren la reincorporación", explicó Natalia Cnockaert, una de las delegadas de Utedyc en Náutico.

Desde la comisión directiva del club, el vicecomodoro Mauricio Gugger, quien está al frente de la conducción del mientras Marcos Arana está de licencia por su tarea política, respondió a la consulta de La Opinión acerca de la situación.

"Hablamos con el sindicato y nos informaron que iban a hacer una asamblea. Esta es una decisión del club, por una cuestión de reestructuración de costos hubo que despedir empleados. Se pagará la indemnización como corresponde. Todo está dentro de las potestades de empleador que tiene el club como tal", explicó.

Según lo detallado por el sindicato, los delegados y los empleados, si no se reintegra a los trabajadores tomarán otro tipo de medidas de fuerza durante la próxima semana. El lunes se presentarán en el Ministerio de Trabajo para plantear allí la situación, informaron.