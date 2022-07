“No queremos que nos digan planeros”: protesta de organizaciones sociales en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

En el marco de una “jornada de lucha” nacional de organizaciones sociales para recalamar al Gobierno “trabajo genuino, aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados”, en San Pedro también hubo manifestación.

Miembros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y de Barrios de Pie / Libres del Sur se presentaron con bombos y pancartas frente al edificio de Salta y Arnaldo, donde funciona el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Nicolás Macchia.

“Estamos manifestando porque queremos aumento para los jubilados, que se abran los planes sociales, contra el aumento de los alimentos, porque no le alcanza a nadie, le estamos reclamando al Gobierno”, dijo Stella Bastos, una de las voceras del MIJD.

“Hace rato que el pueblo está hablando del hambre, la miseria y la pobreza que hay”, dijo Bastos, aunque la mayoría de sus compañeros de organización prefirieron no hacer declaraciones respecto de la protesta, que mantenía cortado el tránsito en la zona.

Fernanda Bogado, de la misma organización, señaló que “hay enojo de los compañeros porque descreen de los comedores que hay”, en alusión al reclamo de la semana pasada, cuando la Secretaría de Desarrollo Humano les pidió un listado de comedores y merenderos para la entrega de mercadería.

“Están poniendo en tela de juicio de los centros comunitarios que tiene el movimiento. Nosotros invitamos a todos a que vean cómo se trabaja”, dijo la dirigente del movimiento que a nivel nacional conduce Raúl Castells.

“Esta es una jornada de lucha. El gran problema es que la gente habla que somo planeros, que somos esto y lo otro, ese es el gran enojo de los compañeros”, dijo Bogado y agregó: “Yo cobro un plan, pero lo trabajo. Es despectivo que nos digan planeros. Nosotros dimos una mano inmensa asistiendo a las familias y nadie se acuerda”.

“no vamos permitir que nos digan ‘planeros’, porque nosotros trabajamos” Fernanda Bogado, del MIJD.

“También tenemos pensionados que no cobran Potenciar y que trabajamos en esto, que somos los que vamos a la calle y nos fijamos qué pasa, porque el Municipio cuando llueve no sale, los concejales no se quieren ensuciar los zapatitos blancos”, señaló una mujer desde Barrios de Pie.

“Vivimos atendiendo a la gente, compramos medicamentos de nuestro bolsillo, guardapolvos, útiles, nos dicen planeros a los que trabajamos más que los concejales, que no sé cuántas horas trabajan. Nos atacan a nosotros, todos, la sociedad”, se quejó.