Proponen un "Banco de leña" para aprovechar la poda del arbolado público pero hay dudas sobre su implementación

El Concejo Deliberante comenzará a tratar en comisión una propuesta presentada por todos lo ediles del bloque oficialista Juntos por el Cambio a iniciativa del edil de PRO Juan Pablo Ruozi que plantea la creación de un "Banco de leña" para distribuir entre quienes necesitan y que será alimentado con el resultado de las podas anuales que hace la Municipalidad.

"Es una idea que ya funciona bien en muchos municipios", dijo el concejal Ruozi a La Opinión. El plan es que, tras la poda anual y el fraccionamiento de ramas caídas en ocasión de tormentas el Gobierno disponga de leña para "brindar a personas en situación de vulnerabilidad" que necesiten para "calefaccionar hogares y no cuenten con gas natural".

La propuesta excluye la posibilidad de comprar leña para abastecer el banco y prevé la posibilidad de recibir donaciones. Para recibirla, quienes necesiten deberán inscribirse en un registro y demostrar, a través de un informe firmado por asistentes sociales del Municipio, su situación de necesidad.

La idea es que haya un ·"Banco de leña" en la ciudad cabcera y en cada una de las localidades para que la distribución pueda hacerse efectiva a toda la población que necesite retirar para calefaccionar su vivienda en la época invernal.

"La Dirección de Parques y Jardines realiza el mantenimient de todo el arbolado público y llava a cabo una poda anual", dicen los ediles oficialistas en el proyecto y agregan que "se generan grandes cantidades de leña que se puede utilizar como insumo para calefaccionar hogares".

Leña de una poda en el Paseo Público en 2016 (Archivo La Opinión)

La iniciativa, además del objetivo solidario de entregar la leña a quienes más necesitan, tiene como fin genera un procedimiento para la disposición final del resultado de la poda y el mantenimiento del arbolado. Aunque no lo dice el expediente, entre los concejales también está la intención de evitar que alguien comercialice la leña que se produce ante cada poda o caída de árboles durante tormentas.

El proyecto ingresó formalmente en la última sesión y fue girado a la comisión de Peticiones, donde comenzará a ser tratado. Consultado por La Opinión, el responsable del área de Parques y Jardines de la Secretaría de Obras Públicas, Héctor "Pocho" Giuliani, consideró que la iniciativa puede ser interesante pero que no es viable en las condiciones actuales.

"Es insuficiente con la leña que hay ahora, no alcanzaría para muchas familias. Hay que hacer un proyecto a largo plazo, que implique plantar monte con ese fin. Con lo que se poda hoy es muy difícil, no alcanzaría para mucho", señaló.

Pocho, que coordina la tarea de poda que por estos días tuvo como epicentro los sauces del Paseo Público y los árboles de la plaza Constitución, señaló que el resultado de esa tarea se lo lleva gente que va a buscarlo y que, en algunas ocasiones, si son personas mayores que no tienen cómo llevar la leña, él y su personal pueden hacer una excepción y ayudar a su traslado.

"Es gente que necesita", dijo Giuliani, quien consideró que "pude haber" quien venda la leña que se produce, pero que él no está al tanto de que ocurra, en cuyo caso tomaría cartas en el asunto. "No es leña para vender, igual", dijo.

El frente de la Municipalidad se poda todos los años (Archivo La Opinión)

Quienes conocen la experiencia de otros municipios aseguran que para que una propuesta como esta sea exitosa debe contarse con personal abocado específicamente para el tema, maquinaria, camiones para el transporte y toda una red bien aceitada.

El proyecto de Ruozi presentado por todo el bloque oficialista plantea que el Ejecutivo debe "establecer el mecanismo y lugar para acopiar la leña". Los empleados que cumplen con la tarea de poda se sorprendieron ante la consulta de La Opinión porque consideraron que "no hay tanto como para acopiar".

"Esto es inviable, estos chicos no conocen San Pedro: donde le das a uno vas a tener que darle a 20 mil y no va a alcanzar nunca, no hay manera. Esto no existe", dijo uno de los que estuvo cerca de la poda de los últimos días, quien puso como ejemplo la leña de sauce que quedó en el Paseo Púbico.

Ramas de una poda en el Paseo Público (Archivo La Opinión)

"La gente va a retirar, hablan con Pocho y se la llevan, pero no es leña para guardar y repartir. Se consume rápido, se hace ceniza enseguida", dijo.

Tras la poda de la plaza Constitución, el mismo empleado explicó que el reculstado "en su mayoría es rama que puede servir para hacer un fueguito pero no para hacer leña para calefaccionar una vivienda en un hogar o una salamandra, por ejemplo".

Sobre la propuesta de Ruozi, coincidió con el jefe del área: "La idea es buena, pero necesitás un monte, cuidarlo, reponerlo, si no no tiene sentido. Hoy lo que se produce no es leña buena sino ramerío, es todo finito". Sobre la posible venta, fue tajante: "A quién le vas a vender esa leña, es invendible. Los concejales lo que deberian hacer es salir un poquito más en la calle".