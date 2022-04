Proponen implementar el sistema de “Justicia juvenil restaurativa” para abordar delitos cometidos por menores de edad

El Gobierno municipal y el Concejo Deliberante recibieron este lunes una propuesta del exdiputado Eduardo Polimante y del exconcejal Carlos Antonelli relacionado con la instauración a nivel local de un “sistema integral de Justicia juvenil restaurativa”, una modalidad distinta de abordaje para delitos cometidos por menores de edad.

Polimante y Antonelli señalan en el texto que decidieron elevar la iniciativa tras leer una nota en el diario La Nación y consideraron que sería importante su implementación en San Pedro, como ya ocurre en otros municipios tales como San Martín, San Isidro o Pergamino.

“Este programa actúa y debería actuar como completeno de las leyes correspondeitnes de protección y promoción integral de los derechos de niños y adolescentes”, señalaron en la presentación, en la que repasan la importancia de este tipo de protocolos de abordaje de conflictos penales con menores de edad involucrados.

En el país existe un Protocolo en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos que puede ser utilizado en procura de la inclusión de la víctima y la comunidad en los procesos de búsqueda de justicia en el fuero Penal Juvenil.

Ese protocolo establece la figura del “adolescente infractor” y dispone herramientas para acercar a la víctima y al responsable de un delito a través de instancias de mediación que puedan generar “acuerdos restaurativos entre las partes”.

Las experiencias que existen comenzaron poniendo énfasis en inimputables, es decir menores de 16 años, pero también se extendieron luego a quienes sí pueden cumplir condena por delitos cometidos antes de los 18.

Generalmente se procura un encuentro entre el “adolescente infractor” y la víctima con el objetivo, aunque no siempre es necesario.

Este tipo de intervenciones tiene por objetivo que el joven involucrado reflexione sobre el hecho cometido y proponga cómo reparar el daño inflingido y que la víctima, tras acordar esa reparación, sienta que hubo restauración respecto a lo ocurrido.

“Una sanción que no tenga una dinámia pedagógica tiene a ser una respuesta inútil en los jóvenes en conflicto con la ley penal. Una sanción que no implica aprendizaje, no modifica el comportamiento de un joven, no lo cambia. Deben incorporarse ese efecto para que, a mediano y largo plazo, podamos ver modificaciones”, señalaron Polimante y Antonelli.

La cantidad de delitos cometidos por menores de edad en San Pedro es importante. Más aún: la cantidad de detenidos con condena por diversos hechos que comenzaron su trayectoria delictiva cuando todavía eran menores de edad es alarmante.