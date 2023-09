Propaganda de campaña: funcionario ejemplar o atentado al contrincante

-Por Lilí Berardi

Durante la madrugada del jueves varios referentes opositores viralizaron un video en el que se observa al secretario de Seguridad, Dante Paolini, retirando un cartel de una columna de alumbrado. Como se sabe, existe y está vigente una ordenanza que prohíbe expresamente la colocación de pasacalles y carteles no solo en la red de luminarias públicas sino en el arbolado. Nada dice sobre frentes de casas particulares o alambrados sobre la ruta.

Lo cierto es que cualquiera que pretenda postularse como candidato debe conocer previamente la legislación vigente y quienes ya ostentan cargos públicos deberían abstenerse de colocar su propia propaganda en los sitios en donde violan esa norma. De hecho en agosto de este año, el Municipio procedió al retiro de la propaganda electoral y advirtió a la población con un comunicado.

La Opinión & Sin Galera han publicado desde el año de su sanción en el Concejo Deliberante todas y cada una de las advertencias e incluso denuncias por los graves daños que se han ocasionado en ejemplares arbóreos en los que alguna vez han llegado a utilizar tornillos y clavos. Sólo esa acción es suficiente como para que “hable sobre el candidato” y no sobre la falta de control.

El video que se viralizó con el propósito de denunciar a Dante Paolini por dar cumplimiento a una norma que está vigente y prohíbe expresamente la colocación de cartelería en la vía pública.

La ordenanza prohíbe anuncios que obstaculicen señales de tránsito; que estén colocados o pintados en monumentos, estatuas, fuentes, edificios públicos, refugios cubiertos para peatones, postes de paradas de vehículos, de transporte de pasajeros, taxis, papeleras, pantallas y carteleras en la vía pública del dominio público y/o privado municipal sin autorización municipal.

Aunque uno de los principales infractores ha sido el partido político al que pertenecía (Cambiemos) y pertenece (Fe-Todos-Unidos) el actual intendente Cecilio Salazar, quienes lo critican o denuncian no quieren ser menos y tras la pretensión de acudir a este medio para que se publique la queja conviene recordar que esto no depende de quién sea el postulante sino de las prácticas y costumbres con las que cada uno actúa.

La ordenanza también estaba vigente en 2019 cuando el titular de la gestión municipal arrancó con su segundo mandato. Quienes ahora deniuncian, por entonces, formaban parte de su espacio y “no se dieron cuenta”. Foto: Archivo La Opinión Septiembre de 2019.

Nada más saludable entonces que ver en este caso a Dante Paolini estacionar la camioneta municipal —un vehículo que está a su cuidado y sobre el que por descuido se había perdido hasta la garantía de fábrica—, bajarse con la escalera, colocarla sobre una columna de alumbrado, subir y bajar un cartel que había sido colgado esa misma noche.

No pagó horas extras de un subalterno, no mandó la foto a los medios y mucho menos se quejó porque “la tarea no le corresponde”.

No diremos en esta nota si cumple bien o mal su función de secretario de Seguridad, pero bien vale la pena preguntarse si otros harían lo mismo con un pozo, una bolsa de basura o algo que encuentren en su camino.

Que el ejemplo de gastar menos y hacer más para que dejen de molestar a la población con cartelería política mientras los comerciantes no son dueños de colocar gratis una propaganda o un bicicletero en sus frentes porque deben pagar una tasa especial.