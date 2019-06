Promoción: De la mano de Agustín Calabressi, Las Palmeras evidenció diferencias y sigue en Primera A

Las diferencias entre la Primera A y B en el Apertura las evidenció hoy en la Promoción Las Palmeras frente a Agricultores, penúltimo y segundo respectivamente en sus torneos, porque lo derrotó con comodidad 3 a 0 en el Estadio Municipal y jugará el Clausura en la máxima división.

Aunque el elenco de Río Tala llegó golpeado y preocupado por la necesidad de tener que jugar una definición para mantener se lugar entre los mejores clubes de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS), en la cancha, sin mostrar demasiados atributos, fue superior al de Gobernador Castro, sobre todo en los detalles que hacen la diferencia en el fútbol.

Una de ellas fue la complicación de los defensores de detener a Agustín Calabressi y Jonathan Navarro que cada vez que atacaron en velocidad junto con Joel Arriola y Matías Correa, lastimaron. La primera diferencia la logró Calabressi quien quedó mano a mano con la pelota picando frente a Pablo Albornoz y definió con un remate no tan esquinado pero sí potente. Después, el mismo delantero amplió la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo y, en el final, coronó el triunfo de su equipo con un golazo en el que recuperó el balón en tres cuartos de cancha y pateó por arriba de Albornoz que estaba adelantado.

Los dirigidos por Carlos Cabrera tuvieron algunas aproximaciones que Elías Salomón se encargó de disipar con dos buenas intervenciones, una en cada período. Entre medio, los de Gabriel García (reemplazó a Javier Pistán como entrenador principal) tuvieron varios contragolpes para asegurar antes el triunfo pero no las concretó y su rival se mantuvo con vida en el resultado pero no el juego.

Con la victoria en la Promoción, Las Palmeras mantuvo la categoría y disputará el Clausura en la Primera A. Agricultores, en tanto, lo hará en la B con la ilusión de volver a ser protagonista para tener posibilidades de ascender.

Síntesis

Agricultores (0): Pablo Albornoz, Mateo Albarracín, Nicolás Contreras, Carlos González (David Moreno), Damián Cerrutti (Ezequiel Varela), Jonathan López (c), Manuel Palavecino, Álan Figueroa, Luciano Díaz, Darien Moreno (Jeremías Torres), Enzo Ojeda. DT: Carlos Cabrera. AT: Ramón Cabrera. AT: Santiago Signo. Suplente: Luciano Pérez.

Las Palmeras (3): Elías Salomón, Axel Verdún, César Gorbarán, Juan Durand, Miguel Velo (Maximiliano Gallegos), Esteban García (c), Jonathan Navarro (Damián Actis), Matías Correa, Agustín Calabressi, Gastón García, Joel Arriola (Román Manresa). DT: Gabriel García. AT: Nicolás Hernández. PF: Marcos Moyano. Suplentes: Jeremías García y Franco Duarte.

Cancha: Estadio Municipal.

Árbitro: Milton Ayala.

Asistentes: Diego Oliveto y Damián Bertolini.

Goles: PT Calabressi (LP); ST Calabressi -2- (LP).

Amonestados: González, Albarracín, Cerrutti y López (A); Arriola, Gorbarán y Correa (LP).