Promesas de planes sociales en campaña: el pergaminense Enrique Schierloh aseguró que "no es un negocio"

Enrique Schierloh es un dirigente de Libres del Sur de Pergamino que coordina toda la segunda sección electoral desde hace más de una década. Fue funcionario del gobierno municipal de esa ciudad entre 2011 y 2015, cuando estuvo al frente de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Ciudadana.

El sábado fue señalado por Ángela Basoalto como el encargado de coordinar la distribución de planes y mercadería, así como de ser el que solicitaba los reintegros que debían pedirles a los beneficiarios del denominado "salario social complementario".

El dirigente Javier Sierra, que pertenece a la rama de Barrios de Pie que se escindió de Libres del Sur para formar el partido Somos, con Daniel Menéndez y Victoria Donda a la cabeza, fue tajante: "El que se lleva toda la torta es el de Pergamino", dijo.

"Nosotros no obligamos a nadie a que haga un aporte de su salario, de su plan", aseguró el referente regional que fue señalado por sierra.

“Los planes no son un negocio”, sostuvo Schierloh, por su parte, y contradijo a quienes supieron ser sus referentes en San Pedro: “Nadie le descuenta nada a nadie, no es cierto. No le sacamos plata a nadie. Es un disparate”. Dijo, además, que en el distrito “debe haber 10, 15 planes, 20 puede haber, no más de eso”.

No pudo dar precisiones. O no quiso. Pero ratificó que su organización se financia con “aportes voluntarios de nuestra actividad privada”. Él, por ejemplo, dijo que es “techista, monotributista” y que lo que gana le alcanza para mantener a su familia, compuesta por tres hijos adolescentes, y aportar al partido. “Yo no vivo de la política”, aseguró.

"El que maneja los planes sociales es el Ministerio de Desarrollo Social", dijo Schierloh y explicó que su movimiento "gestiona los planes" a raíz de su "trabajo territorial" en la región.

"Todo esto es un vuelto porque echamos a patadas a dos personas que hicieron un acuerdo con el Pro a espaldas de nuestro partido, que no tiene nada que ver con el Pro", sostuvo Schierloh en Sin Galera.